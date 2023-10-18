該集團並沒有在公告內有那一家監管機構到訪。其股價昨日收報5.2仙，成交額只有4030元，市值只有3140萬元。在過去一年，其股價累計下跌60%。在過去年半，該集團持續虧損。

該集團在較後時間進一步公布，兩名獨立非執行董事關敬樺及盧雪麗分別以希望專注於個人事業發展，及希望投入更多時間於個人職業及事務為由，提出辭任，分別於10月31日及今日生效。關敬樺亦同時辭任審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。盧雪麗則同時辭任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。集團宣布委任執行董事王仲靈為提名委員會及薪酬委員會成員，另委任獨董程瑞雄為薪酬委員會主席，兩人的任命同樣今日起生效。

由於按照上市規則，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，並佔董事會成員至少三分之一，但是隨著兩名獨董辭任，則未能符合獨董人事最低要求。其將確保獨董及董事委員會的人數及組成，符合上市規則的規定，並將於適當時候作出進一步公告。