以巴戰爭持續，以色列否認襲擊醫院，誓言將進入加沙鏟除哈馬斯。伊朗呼籲伊斯蘭國家立即對以色列實施石油禁運，油價應聲上漲，紐約期油曾升最多3.72%，布蘭特期油曾升最多3.45%。聯儲局褐皮書顯示經濟增長前景穩定或小幅放緩。Tesla宣布Cybertruck將於11月底交付。Netflix第三季度新增訂戶數遠超市場預期，當季利潤和收入高於預測，股價於延長時段大漲逾12%。受投銀業務拖累，摩根士丹利第三季度利潤下滑，交易諮詢費用收入減少逾三分之一。

道瓊斯工業平均指數收跌332點，跌幅0.98%，報33665點。標普500指數收跌58點，跌幅1.34%，報4314點。納斯達克綜合指數收跌219點，或1.63%，報13314點。

Caterpillar跌4.93%，報259.22美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累88點，而麥當勞升1.95%，報256.03元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報175.84元，跌0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報137.96元，跌1.25%，亞馬遜收市報128.13元，跌2.54%，Facebook收市報316.97元，跌2.16%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.06%，報445點。德國DAX指數收跌1.03%，報15094點；法國CAC 40指數跌0.91%，報6965點；英國富時100指數收跌1.14%，報7588點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，報6306點。

美國2年期債息曾升最多0.58%，高見5.2397厘，是2006年7月19日5.243厘後最高。收市報5.2225厘，是2006年7月5日後收市新高，當日報5.2336厘。連升3日，累計升0.1687厘，對上一次連升3日是9月18日。

美國10年期債息曾升最多1.89%，高見4.9255點厘，是2007年7月25日4.9417厘後最高。今日收市報4.9149厘，是2007年7月23日後收市新高，當日報4.9477厘。連升3日，累計升0.3025厘，對上一次連升3日是9月27日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至30.326基點，是10月10日27.736基點後最窄。收市報30.981基點，是10月9日後收市最窄，當日報28.46基點。連續3日收窄，累計13.797基點，對上一次連升3日是9月27日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至58.3基點，是1月3日56.846基點後最窄。收市報58.581基點，是1月2日後收市最窄，當日報53.018點。連續3日收窄，累計30.437基點，對上一次連升3日是10月3日。

道指曾跌最多1.17%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.55%。低見33598.64點，是10月13日33551.58點後最低。收市報33665.08點，是10月12日後收市新低，當日報33631.14點。

標指曾跌最多1.59%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.68%。低見4303.84點，是10月9日4283.79點後最低。收市報4314.6點，是10月6日後收市新低，當日報4308.5點。連跌2日，累計跌59.03點，對上一次連跌2日是10月13日。

納指曾跌最多1.91%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見13275.3點，是10月6日13099.03點後最低。收市報13314.3點，是10月5日後收市新低，當日報13219.83點。連跌2日，累計跌253.68點，對上一次連跌2日是10月13日。

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