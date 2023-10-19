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金沙中國轉賺 第三季經調整EBITDA 6.3億 利潤率上升

金沙中國（1928）公布，控股股東Las Vegas Sands Corp(下稱LVS)公布第三季業績，當中提到，金沙中國第三季的淨收益總額由去年第三季的2.51億美元增加至17.8億美元；第三季淨收入為2.31億美元，而2022年第三季則為淨虧損4.72億美元。金沙中國第三季的經調整物業EBITDA為6.31億美元，而2022年第三季的經調整物業LBITDA則為1.52億美元。

LVS主席兼行政總裁羅伯特‧戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)表示，在COVID後重開僅八個月的情況下，季內澳門的EBITDA為6.31億美元。未來更加讓人期待。相信，竣工後的澳門倫敦人將達到且或會超過澳門威尼斯人的盈利能力。

Robert Glen Goldstein表示，「市場對於澳門未來的增長既有猜測。相關的問題在於市場能否增長到300億美元、350億美元、400億美元的博彩毛收入或更高？我們對此深信不疑，且達到的時間很可能早於任何人所意會。這增強了我們對投資組合中的資本投資計劃所產生的回報的信心。我們對澳門市場在近期及長期的增長滿懷信心」。

Robert Glen Goldstein表示，「第三季度的EBITDA增長較先前季度強勁。我們於澳門的零售業務已遠超COVID前的數字。本人預期業務中博彩部分的發展將與新加坡並駕齊驅，且於2024年加快推進」。

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，第三季，澳門EBITDA達到6.31億美元，利潤率為35.3%，較第二季度增長210個基點。隨著收益持續增長，預期利潤率將超過2019年澳門業務36%的利潤率。本季度，澳門威尼斯人的EBITDA增長至2.9億美元，利潤率達40.1%。

Patrick Dumont表示，第三季，澳門倫敦人的EBITDA增長至1.67億美元，EBITDA利潤率連續增長660個基點，達至32.2%。收益到EBITDA的強勁流入反映在支付固定成本後的經營槓桿情況。於2024年將難免遇到若干建設干擾，預期EBITDA及利潤率將隨時間進一步增長。

 

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