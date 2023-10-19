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港股ADR跌104點 夜期低水164點 美期亞股跌 鐵塔等業績

美股向下，港股ADR跌104點或0.6%，報17629點，即月恒指夜期跌189點，報17569點，夜期低水164點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌1.1%，折合報296.7元；阿里巴巴（9988）0.28跌%，折合報81.2元；美團（3690）跌1.58%，折合報11.9元；匯控（0005）跌0.23%，折合報62.1元；建行（0939）跌0.92%，折合報4.6元。

道期現跌0.047%；標期現跌0.01%；納期現升0.05%。日本東證指數現跌0.81%；韓國KOSPI指數現跌1.42%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.4%。

VIX指數隔晚升7.49%或1.34點，報19.22點。

紐油現跌0.46%或0.4美元，報87.91美元；布油現跌0.69%或0.64美元，報90.86美元；金價現升0.07%或1.46美元，報1949.01美元；LME 銅期貨隔晚升0.02%或2美元，報7972.5美元。美國10年期債息現升0.25%或0.0127厘，報4.9276厘。

今日焦點股份可留意：

金沙中國（1928）轉賺，第三季經調整EBITDA，6.3億，利潤率上升。

三公司最快今日公布業績，包括，中海宏洋（0081）、中國鐵塔（0788）、德利機械（2102）

中國錢包（0802）：監管機構到訪香港總辦事處未找到管理人員，兩獨董跳船。

有線寬頻（1097）HOY 77台亞運轉播中國女排決賽曾錄7.6高收視點。

毅高（8218）聯同中國信息科技推債券代幣化，涉1.8億元。

滔博（6110）中期盈利按年增近17%至逾13億人幣，每股中期息增23%至0.16元人幣。

安樂工程（1977）收購兩家英國升降機公司。

奈雪的茶（2150）第三季淨增166間門店，添首批4間加盟店。

蔚來汽車（9866）考慮在歐洲建立經銷商網絡。

平安好醫生（1833）：主席、執董兼CEO方蔚豪辭職。

 

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