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恒指低開192點 科指跌1.6% 見4個月低 20天線跌穿10天線

 

恒指今早低開192點或1.09%，報17540點，大市成交金額22億元；國指今早低開67點或1.12%，報6007點。恒生科技指數開市報3709點，跌1.64%，是6月1日3611.29點後最低。

金融、通訊服務、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為3.68%，下跌為7.95%，無升跌為88.35%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。金沙中國（1928）、華潤電力（0836）、長建（1038）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，62隻下跌，16隻無升跌。金沙中國（1928）升1.45%，報21元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3.7%，報99元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，21隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報27元，升0.37%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報53.8元，跌8.5%。

恒指跌穿10天線(17729.96點)、20天線(17637.2點)。科指20天線(3844.92點)跌穿10天線(3849.73點)，50天線(4017點)下試250天線(3997.14點)。

金沙中國（1928）轉賺，第三季經調整EBITDA，6.3億，利潤率上升。開市報21元，升1.45%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）開市報2.7元，升2.27%。中國鐵塔（0788）開市報0.74元，無升跌。德利機械（2102）無成交，報0.16元。

中國錢包（0802）：監管機構到訪香港總辦事處未找到管理人員，兩獨董跳船。無成交，報0.052元。

有線寬頻（1097）HOY 77台亞運轉播中國女排決賽曾錄7.6高收視點。無成交，報0.04元。

毅高（8218）聯同中國信息科技推債券代幣化，涉1.8億元。無成交，報0.176元。

滔博（6110）中期盈利按年增近17%至逾13億人幣，每股中期息增23%至0.16元人幣。開市報5.97元，升0.84%。

安樂工程（1977）收購兩家英國升降機公司。無成交，報1.31元。

奈雪的茶（2150）第三季淨增166間門店，添首批4間加盟店。開市報3.77元，無升跌。

蔚來汽車（9866）考慮在歐洲建立經銷商網絡。開市報62.1元，跌7.24%。

平安好醫生（1833）：主席、執董兼CEO方蔚豪辭職。無成交，報17.66元。

破頂股表現

破頂股包括，RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.62元，開市報0.62元，升3.33%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括萬科（2202）低見7.9元，開市報7.9元，跌0.75%；京東（9618）低見99元，開市報99元，跌3.7%；萬科企業（2202）低見7.9元，開市報7.9元，跌0.75%；京東集團－ＳＷ（9618）低見99元，開市報99元，跌3.7%；京東集團-SW（89618）低見94.35元，開市報94.35元，跌1.82%；南方太陽能（3134）低見5.4元，開市報5.4元，跌0.28%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見9.4元，開市報9.4元，跌0.74%；中遠海發（2866）低見0.82元，開市報0.82元，無升跌；周大福（1929）低見10.6元，開市報10.6元，跌1.12%；海螺（0914）低見19元，開市報19元，跌1.66%；中國稀土（0769）低見0.365元，開市報0.365元，跌1.35%；海螺水泥（0914）低見19元，開市報19元，跌1.66%；中國創新投資（1217）低見0.01元，開市報0.01元，無升跌；佳明集團控股（1271）低見3.5元，開市報3.5元，跌8.85%；興達國際（1899）低見1.32元，開市報1.32元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，比高集團（8220）開市報0.32元，升14.29%；金輝（0137）開市報0.72元，升12.5%；中國新電信（8167）開市報0.036元，升9.09%；國美金融科技（0628）開市報0.24元，升8.6%；卓航控股（1865）開市報0.072元，升7.46%；中國金石（1380）開市報0.89元，升7.23%；盈滙企業控股（2195）開市報0.26元，升7%；檸萌影視（9857）開市報9.28元，升6.79%；摩比發展（0947）開市報0.27元，升5.88%。

下跌異動股，包括，大同集團（0544）平上市低位0.114元，開市報0.114元，跌12.98%；佳明集團控股（1271）見52周低3.5元，開市報3.5元，跌8.85%；小鵬（9868）開市報53.8元，跌8.5%；蔚來（9866）開市報62.1元，跌7.24%；海鑫集團（1850）開市報0.53元，跌5.36%；3D MEDICINES（1244）開市報8.35元，跌5.22%；順龍控股（0361）開市報0.059元，跌4.84%。

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