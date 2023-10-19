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新加坡RGE考慮入標競購維達 已持股7%

彭博社引述消息報道，總部位於新加坡的金鷹集團(RGE Pte)正考慮向維達國際（3331）提出收購要約。今年4月，維達公布，持有51.59%股份的控股股東Essity，考慮各方案，當中包括減少投資。目前維達市值為237億元，約30億美元。

有關股份據報吸引了全球最大的巴西闊葉木漿生產商 Suzano SA 等競標者，今年8月有指貝恩資本 (Bain Capital)、CVC Capital Partners 和 DCP Capital 也在這一過程中取得了進展。

根據港交所股披露，RGE創始人陳江和的女兒 Belinda Tanoto(陳昱廷)於上周一透過Beaumont Capital Fund，增持維達至7.03%。

彭博社引述消息指，如果陳江和收購維達更多股份，她可能會阻止這家衛生紙製造商的任何交易，使 Essity 多數股權出售談判變得更加複雜。知情人士稱，任何新的大股東還必須與維達創始人李朝旺密切合作，後者持有約21%的股份。

RGE的代表拒絕置評，而Essity的發言人表示，策略審查正在按計劃進行，他們不會進一步置評。

維達國際曾升最多5.06%，是9月27日後最大升幅，當日升幅為10.1%。現報19.64元，升2.4%。

 

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