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港元拆息全線向下 1個月以下全線、12個月HIBOR 均見1個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌9.63點子至4.8653%，是9月12日後最低，當日報4.61935%。

港元現報7.8288元升值10點子，曾貶值最多2點子，報7.83元，亦曾升值最多31點子，報7.8267元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌36.99點子至3.42857%，是9月7日後最低；1星期HIBOR跌37.91點子至4.35083%，是9月12日後最低；2星期HIBOR跌27.19點子至4.59458%，是9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌8.8點子至5.18744%；6個月期HIBOR跌5.13點子至5.3153%；12個月期HIBOR跌5.32點子至5.42655%，是9月15日後最低。

美元指數現報106.575升值0.01點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44799%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4308%，連續2日收窄，利差是10月03日後最窄，當日差距為-0.3782%。

對上一次連續2日收窄，是10月09日，當日利差報-0.5139%。

 

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