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恒指半日跌345點 科指跌1.8% 北水轉流入 李寧跌5% 小鵬跌8%

美債再創逾16年高，加上以巴戰爭、石油禁運因素，美期亞股全線向下，A股續憂經濟前景，上證綜指下試「國運線」，一條20年的上升軌。港股連跌兩日，科指見4個月低，北水轉流入。油價金價於亞洲時段回落0.1%至0.5%。利率期貨顯示加息機會降至5.7%。

恒指今早低開192點，高位跌192點，低位跌362點，高低波幅171點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為12.96%，下跌為36.82%，無升跌為50.21%。

恒指半日跌345點或1.95%，報17386點，大市成交金額453億元；國指跌121點或1.99%，報5954點。恒生科技指數收報3701點，跌1.86%。

藍籌股成交金額216.79億元，佔大市成交47.85%；科指成份股成交金額121.18億元，佔大市成交26.75%；國指成份股成交金額187.54億元，佔大市成交41.39%。

24隻雙櫃台股，總成交1.3億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.31%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.29%，至77.47億元，佔大市成交17.08%。牛熊證成交金額27.73億元，減少31.68%；窩輪成交金額49.74億元，增加2.01%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。小米（1810）、金沙中國（1928）、聯想（0992）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，74隻下跌，0隻無升跌。聯想（0992）升3.75%，收報8.02元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌5.3%，收報31.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.02元，升3.75%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報53.85元，跌8.42%。

恒指跌穿10天線(17714.58點)、20天線(17629.52點)。科指20天線(3844.5點)跌穿10天線(3848.89點)，50天線(4016.83點)下試250天線(3997.1點)。

北水南下合計淨流入8.05億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出75.03億元人民幣，較上日增加546.45%，連續第5日流出，累計流出246.37億元。

碧桂園（2007）據報尋求出售澳洲規劃項目 以償還債權人。網傳楊國強父女已離境　碧桂園澄清︰兩人目前在國內正常工作。收報0.74元，無升跌。

新加坡RGE考慮入標競購維達（3331），已持股7%。收報19.68元，升2.61%。

金沙中國（1928）轉賺，第三季經調整EBITDA 6.3億，利潤率上升。收報21.15元，升2.17%。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）收報2.52元，跌4.55%。中國鐵塔（0788）收報0.74元，無升跌。德利機械（2102）收報0.16元，無升跌。

中國錢包（0802）：監管機構到訪香港總辦事處未找到管理人員，兩獨董跳船。創上市新低，見0.043元，收報0.049元，跌5.77%。

有線寬頻（1097）HOY 77台亞運轉播中國女排決賽曾錄7.6高收視點。收報0.04元，無升跌。

毅高（8218）聯同中國信息科技推債券代幣化，涉1.8億元。收報0.176元，無升跌。

滔博（6110）中期盈利按年增近17%至逾13億人幣，每股中期息增23%至0.16元人幣。收報6.1元，升3.04%。

安樂工程（1977）收購兩家英國升降機公司。收報1.31元，無升跌。

奈雪的茶（2150）第三季淨增166間門店，添首批4間加盟店。見52周低3.69元，收報3.69元，跌2.12%。

蔚來汽車（9866）考慮在歐洲建立經銷商網絡。收報61.4元，跌8.29%。

平安好醫生（1833）：主席、執董兼CEO方蔚豪辭職。收報17.42元，跌1.36%。

破頂股表現

破頂股包括，小米集團-W（81810）創上市新高，見12.56元，收報12.56元，升1.62%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.2元，收報1085.2元，升0.09%；世紀金花（0162）創52周高，見0.31元，收報0.17元，升53.15%；旭日企業（0393）創52周高，見0.85元，收報0.83元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.71元，收報0.6元，無升跌；益美國際控股（1870）創52周高，見1.36元，收報1.25元，跌0.79%；晉商銀行（2558）創52周高，見1.44元，收報1.44元，升14.29%；友誼時光（6820）創52周高，見1.28元，收報1.14元，升14%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創52周高，見21元，收報21元，升0.19%。

破底股方面

63隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.85元，收報3.88元，跌2.27%；合景悠活（3913）低見0.48元，收報0.495元，無升跌；萬科（2202）低見7.77元，收報7.78元，跌2.26%；禹洲（1628）低見0.139元，收報0.14元，跌5.41%；雅居樂（3383）低見0.76元，收報0.78元，跌2.5%；時代中國（1233）低見0.32元，收報0.34元，跌1.45%；奧園（3883）低見0.159元，收報0.16元，跌3.61%；旭輝（0884）低見0.211元，收報0.225元，升3.69%；SOHO中國（0410）低見0.84元，收報0.85元，跌1.16%；京東（9618）低見96.95元，收報97.6元，跌5.06%。

78隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.52元，收報2.52元，跌1.56%；綠城服務（2869）低見3.07元，收報3.14元，跌0.63%；新城發展（1030）低見1.19元，收報1.25元，跌1.57%；周大福（1929）低見10.38元，收報10.56元，跌1.49%；九毛九（9922）低見9.12元，收報9.22元，跌2.64%；呷哺呷哺（0520）低見2.79元，收報2.82元，跌1.05%；希慎（0014）低見14.48元，收報14.48元，跌1.63%；長實集團（1113）低見38.7元，收報38.95元，跌2.99%；嘉華國際（0173）低見2.1元，收報2.12元，跌0.93%；海豐國際（1308）低見11.64元，收報11.68元，跌2.18%。

異動股

上升異動股，包括，世紀金花（0162）創52周高，見0.31元，收報0.17元，升53.15%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.177元，升37.21%；普達特科技（0650）收報0.43元，升30.3%；Ｆ８企業（8347）收報0.115元，升27.78%；大健康國際（2211）收報0.125元，升23.76%；亞洲資源（0899）收報0.109元，升22.47%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.028元，升21.74%；中亞烯谷集團（0063）收報0.127元，升20.95%；大地國際集團（8130）收報0.024元，升20%；脈資資源（8186）收報0.46元，升19.48%；神通機器人教育（8206）收報0.026元，升18.18%。

下跌異動股，包括，富盈環球集團（1620）創上市新低，見0.066元，收報0.075元，跌19.35%；博耳電力（1685）收報0.24元，跌18.64%；綠領控股（0061）收報0.068元，跌17.07%；德泰新能源集團（0559）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；滄海控股（2017）收報0.23元，跌16.36%；時時服務（8181）收報0.063元，跌16%；偉俊集團控股（1013）收報0.023元，跌14.81%；ALCO HOLDINGS（0328）收報1.81元，跌14.62%；大洋集團（1991）收報0.18元，跌14.29%；泰達生物（8189）收報0.08元，跌13.98%；中國生命集團（8296）收報0.099元，跌13.91%。

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