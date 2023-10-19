美債再創逾16年高，加上以巴戰爭、石油禁運因素，美期亞股全線向下，A股續憂經濟前景，上證綜指下試「國運線」，一條20年的上升軌。港股連跌兩日，科指見4個月低，北水轉流入。油價金價於亞洲時段回落0.1%至0.5%。利率期貨顯示加息機會降至5.7%。