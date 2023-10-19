DHL Express公布第四季「DHL香港空運貿易領先指數」，結果顯示空運市場於2023年第四季的展望持續疲弱，
生產力局首席數碼總監黎少斌表示，本季整體空運貿易指數跌幅收窄，下跌1.2點至39.4點。整體空運貿易市場仍然疲弱，因空運用家仍然要面對持續通脹及燃油價格不斷上升等不同挑戰。一半空運用家已制定2024年發展計劃，以應對這些挑戰。除了在中國及其他亞洲地區（尤其是越南、馬來西亞、泰國和印度）尋求機遇外，建議空運用家盡快檢視其成本結構及訂價策略，以制定策略應對燃油成本及物流成本上升。
展望2024年，49%本地空運用家表示預期於明年按正常或較大幅度上調價格，較2023年首季調查問及空運用家於2023年的定價策略時所得的結果，大幅增加了16個百分點。換句話說，更多的空運用家會於2024年提高價格。
空運用家認為東南亞（
經歷上一季大幅下跌，美洲指數稍為回升，
三分之二空運用家表示對「綠色」產品或服務感興趣，
DHL香港空運貿易領先指數是由DHL Express（香港）委託香港生產力促進局進行的一項季度調查，每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香
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