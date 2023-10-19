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調查：近半本地空運用家預期明年上調價格 看好東南亞市場

DHL Express公布第四季「DHL香港空運貿易領先指數」，結果顯示空運市場於2023年第四季的展望持續疲弱，主要受入口表現和網上零售銷售量進一步下跌所拖累，整體指數進一步下跌。隨年終感恩節和聖誕節高峰期臨近，本地空運用家對節日旺季的展望較去年正面，接近2018年第四季的指數水平。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，本季整體空運貿易指數跌幅收窄，下跌1.2點至39.4點。整體空運貿易市場仍然疲弱，因空運用家仍然要面對持續通脹及燃油價格不斷上升等不同挑戰。一半空運用家已制定2024年發展計劃，以應對這些挑戰。除了在中國及其他亞洲地區（尤其是越南、馬來西亞、泰國和印度）尋求機遇外，建議空運用家盡快檢視其成本結構及訂價策略，以制定策略應對燃油成本及物流成本上升。

展望2024年，49%本地空運用家表示預期於明年按正常或較大幅度上調價格，較2023年首季調查問及空運用家於2023年的定價策略時所得的結果，大幅增加了16個百分點。換句話說，更多的空運用家會於2024年提高價格。

空運用家認為東南亞（尤其是越南、馬來西亞和泰國）和中國市場明年最具發展潛力，不同於去年他們看好歐洲和美國市場。

經歷上一季大幅下跌，美洲指數稍為回升，並在所有市場中居於首位，歐洲指數則由近期高位下跌。亞太地區指數進一步下跌，中國和日本經歷上兩季升幅後，開始有所回落。食物及飲料指數於所有空運商品之中居首，並於本季錄得重大反彈。衣飾指數和電子產品及部件指數暫緩下跌趨勢，並稍為回升。

三分之二空運用家表示對「綠色」產品或服務感興趣，與上季結果持平。當中，超過九成願意在減少碳排放方面，支付額外最高10%支出。

DHL香港空運貿易領先指數是由DHL Express（香港）委託香港生產力促進局進行的一項季度調查，每季就市場業務需求和發展趨勢訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離50愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。

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