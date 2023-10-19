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中國海外宏洋首三季經營溢利跌24%

中國海外宏洋（0081）公布，截至今年9月底止首三季營業額約390.91億元（人民幣，下同)，按年升8.8%；經營溢利約42.84億元，按年下跌23.5%。期內累計合約銷售額344.5億元，按年升16.8%，涉及樓面約286.3萬平方米，升2.1%。

單計第三季，營業額為119.2億元，升94.1%，經營溢利10.1億元，跌4.4%。期內集團連同聯營公司和合營公司的整體合約銷售額約85.09億元，涉及樓面71.75萬平方米。

於9月30日，累計認購而有待簽訂買賣合同總額約8.86億元，涉及面積約5.81萬平方米。

於第三季，集團分別於贛州、合肥、呼和浩特及泉州合共新購得六塊土地，應佔權益樓面面積約達63.65萬平方米，需支付權益地價約26.15億元。於9月30日，中海宏洋系列公司持有位於中國可建樓面面積共約為2068.6萬平方米土地儲備。

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