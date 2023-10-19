單計第三季，營業額為119.2億元，升94.1%，經營溢利10.1億元，跌4.4%。期內集團連同聯營公司和合營公司的整體合約銷售額約85.09億元，涉及樓面71.75萬平方米。

於9月30日，累計認購而有待簽訂買賣合同總額約8.86億元，涉及面積約5.81萬平方米。

於第三季，集團分別於贛州、合肥、呼和浩特及泉州合共新購得六塊土地，應佔權益樓面面積約達63.65萬平方米，需支付權益地價約26.15億元。於9月30日，中海宏洋系列公司持有位於中國可建樓面面積共約為2068.6萬平方米土地儲備。

其他報道

半日沽空金額減1% 盈富減57%

友芝友生物：行使超額配股權 半日挫12%

施政報告︱政府據報不會一次過撤辣 料非本地買家BSD可「先免後繳」

恒指半日跌345點 科指跌1.8% 北水轉流入 李寧跌5% 小鵬跌8%

調查：近半本地空運用家預期明年上調價格 看好東南亞市場

碧桂園據報尋求出售澳洲規劃項目 以償還債權人

新加坡RGE考慮入標競購維達 已持股7%

網傳楊國強父女已離境 碧桂園澄清︰兩人目前在國內正常工作

瑞銀上調今明兩年內地經濟預測

因歐盟法規 馬斯克考慮將社交平台X從歐洲移除

OpenAI擬以860億美元估值出售員工股份

P&G擬以10億美元估值出售沙宣中國業務

Netflix第三季新增客戶勝預期

恒指低開192點 科指跌1.6% 見4個月低 20天線跌穿10天線

港股ADR跌104點 夜期低水164點 美期亞股跌 鐵塔等業績

金沙中國轉賺 第三季經調整EBITDA 6.3億 利潤率上升

以巴、石油禁運、經濟增長或放緩 債息再創逾16年高 道指跌332點

北水增持建行 減持旭輝