金管局公布，與國家發展和改革委員會簽訂關於支持中資企業跨境融資和推動香港債券市場發展的諒解備忘錄，內容包括支持中資企業在港發債，推動香港綠色和可持續金融市場及點心債市場的發展等。
諒解備忘錄由發改委副主任叢亮與金管局總裁余偉文昨日於在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇舉行期間簽署。
根據諒解備忘錄，發改委與金管局同意加強交流與合作，重點合作領域包括，支持中資企業在港發債，為拓寬中資企業融資渠道，在符合相關金融市場規範及金融領域監管的基礎上，為符合條件的中資企業在港發債提供政策便利和支持。
其次是聯合舉辦推廣活動，雙方將聯合舉辦和參與推廣活動，如研討會、宣講會、高層論壇等，以增進市場參與者對中資境外債相關政策規定的了解，鼓勵其利用香港平台參與中資跨境融資。
雙方將聯合推動香港綠色和可持續金融市場及點心債市場的發展，促進中資企業利用香港平台進行綠色和可持續融資活動，並利用香港作為離岸人民幣業務樞紐的優勢，擴大點心債規模，提高點心債流動性，豐富相關人民幣業務範疇；雙方亦將聯合推動香港債券市場創新，鼓勵發行人發行創新債券，豐富產品種類。
發改委與金管局亦同意就中資境外債市場作定期交流，以促進中資企業跨境融資活動平穩有序發展。
余偉文表示，香港一直是內地企業首選的離岸融資平台。這次諒解備忘錄的簽訂，有助香港積極發揮國際金融中心的獨特優勢，協助內地企業擴闊跨境融資渠道。金管局感謝發改委支持和推動香港債券市場多元化發展，並期待與發改委緊密合作，支持內地企業跨境融資活動。
其他報道
施政報告︱政府據報僅為樓市局部減辣 本地地產股受壓 美聯瀉7%
施政報告︱政府據報不會一次過撤辣 料非本地買家BSD可「先免後繳」
恒指半日跌345點 科指跌1.8% 北水轉流入 李寧跌5% 小鵬跌8%
恒指低開192點 科指跌1.6% 見4個月低 20天線跌穿10天線
港股ADR跌104點 夜期低水164點 美期亞股跌 鐵塔等業績
金沙中國轉賺 第三季經調整EBITDA 6.3億 利潤率上升
以巴、石油禁運、經濟增長或放緩 債息再創逾16年高 道指跌332點