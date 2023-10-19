第三季銷售額跌11%至5467.3億元台幣，好過預期的5373.4億元台幣，營業利潤2280.7億元台幣，多過預期的2166.1億元台幣。毛利率54.3%，好過預期的52.9%；營業利益率41.7%，好過預期的40.1%。

去年年底ChatGPT出現引發的熱潮，台積電是主要受益者，該公司是輝達AI加速器晶片的主要供應商。台積電表示，即使全球經濟低迷，企業仍在爭相打造自己的人工智慧工具，台積電生產和封裝相關晶片的產能將在2024年之前吃緊。

該公司也生產蘋果公司iPhone所用晶片，消費性電子產品的需求受到了經濟低迷和中國從疫情封鎖中復蘇不平衡的影響。儘管如此，供應鏈領頭羊村田製作所本周表示，智慧型手機市場已經觸底，今年將恢復增長。

另外，台積電又預計全年資本支出320億美元，為早前預計320億美元至360億美元的下限，多過市場預期的304.8億美元。

第四季度預計銷售額188億美元至196億美元，預計毛利率51.5%至53.5%，市場預期為52.3%；預計營業利益率39.5%至41.5%，市場預期為39.6%。

其他報道

美國暫停對委內瑞拉石油行業制裁 布油跌近1%

碧桂園債權人小組尋求與該公司緊急商談

金管局與發改委就支持中資企業跨境融資和港債券市場發展簽訂諒解備忘錄

施政報告︱政府據報僅為樓市局部減辣 本地地產股受壓 美聯瀉7%

【有片：埋身擊】美國大型科技股或進一步回吐 現水平不宜沾手

中國海外宏洋首三季經營溢利跌24%

半日沽空金額減1% 盈富減57%