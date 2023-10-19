諾基亞(Nokia)公布，第三季業績，銷售淨額49.8億歐元，按年跌20%，差過預期的57億歐元。調整後每股收益0.050歐元，低過去年同期的0.10歐元，及預期的0.07歐元。另外又宣布，將裁員至多14000人以降成本。
第三季調整後營業利潤4.24億歐元，按年跌36%，差過預期的5.564億歐元。調整後運營利潤率8.5%，上年同期10.5%，差過預期的9.4%。經調整毛利率39.2%，低過去年同期的40.4%，好過預期的38.9%。營業利潤2.41億歐元，按年跌53%，遠遜預期的4.292億歐元。
全年仍然預期調整後運營利潤率11.5%至13%，市場預期為11.7%。
Nokia同時宣布對業務進行策略和營運調整，並制定一項重置成本基礎的計劃，這些行動將使公司更好地實現長期增長，並能應對當前市場的不確定性。目標是到2026年底，總成本基礎較2023年減少8跌12億歐元，這意味著人員費用減少10跌15%。
該計劃預計將造就一個擁有72000至77000名員工的組織，諾基亞目前擁有86000名員工。
其他報道
金管局與發改委就支持中資企業跨境融資和港債券市場發展簽訂諒解備忘錄
施政報告︱政府據報僅為樓市局部減辣 本地地產股受壓 美聯瀉7%