第三季調整後營業利潤4.24億歐元，按年跌36%，差過預期的5.564億歐元。調整後運營利潤率8.5%，上年同期10.5%，差過預期的9.4%。經調整毛利率39.2%，低過去年同期的40.4%，好過預期的38.9%。營業利潤2.41億歐元，按年跌53%，遠遜預期的4.292億歐元。

全年仍然預期調整後運營利潤率11.5%至13%，市場預期為11.7%。

Nokia同時宣布對業務進行策略和營運調整，並制定一項重置成本基礎的計劃，這些行動將使公司更好地實現長期增長，並能應對當前市場的不確定性。目標是到2026年底，總成本基礎較2023年減少8跌12億歐元，這意味著人員費用減少10跌15%。

該計劃預計將造就一個擁有72000至77000名員工的組織，諾基亞目前擁有86000名員工。

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