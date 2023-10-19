據《華爾街日報》報道，中國豬肉股萬洲國際（0288）正與銀行合作，籌劃將萬洲旗下的擁有87年歷史的史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）再次在美上市。
據知情人士透露，Smithfield 這家美國最大的豬肉生產商最早可能於明年上市，目前正在進行商議，上市時間可能會有變化。
在內地擁有「雙匯」品牌的萬洲，在2013年斥47億美元收購Smithfield，標誌著當時中國公司對美國企業最大的收購之一，Smithfield在被收購後從美退市。而坐擁兩大中美品牌的萬洲，亦隨之成為全球最大的養豬場和豬肉生產商，並於2014年在香港上市，募集資金超過23億美元。
不過近年萬洲股價漸走下坡，2021年6月突公布斥資多達150億元回購逾19億股，並後不足兩月即爆出創辦人萬隆、長子萬洪建的父子宮鬥亂劇。雖然斥巨資回購撐股價，但萬洲頹勢未改，股價由回購公布時股價的7.17元，已跌至今日的4.36元水平，跌幅達39.2%。而受Smithfield上市消息刺激，該股今日先跌後回，暫報4.36元，逆市微升0.46%，曾高見4.4元。
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