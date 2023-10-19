報道引述消息人士指，此農場是大股東的私人產業，應該是家族辦公室在處理，跟上市公司無關。據指，該農場面積達290萬公頃，已接近歐洲國家比利時的陸地面積。

報道提到，公開信息顯示，早在2017年時許榮茂開始通過其私人投資公司購入養牛業的大量資產，包括多個位於西澳的養牛場、養牛公司，入股一家澳洲肉類加工商和出口商等，不斷擴大著在澳洲的農牧業版圖。

許榮茂旗下的上市公司世茂股份（滬：600823）也曾在澳洲收購農場。2016年，為持續探索海內外商業機會，世茂股份通過旗下公司Shiamo Aoya Holding Pty Ltd購買位於澳洲4間牧場相關牧場資源，包括購買牛群與牧場設備以及承租牧場所在土地，收購價格為1.026億澳元，折合人民幣約5.13億元。

其他報道

集體回憶︱莎莉蛋糕澳洲母企宣布破產 冀覓白武士打救

萬洲據報擬分拆Smithfield Foods美國再上市

滬指兩連跌 危坐3000點大關

摩通上調今明兩年內地經濟預測

Nokia第三季績遜預期 將裁員至多14000人

受惠AI晶片需求 台積電第三季勝預期 全年資本支出近下限

瑞銀汪濤：9月及第三季經濟勝預期 上調中國GDP今明兩年預測

美國暫停對委內瑞拉石油行業制裁 布油跌近1%

碧桂園債權人小組尋求與該公司緊急商談

金管局與發改委就支持中資企業跨境融資和港債券市場發展簽訂諒解備忘錄

施政報告︱政府據報僅為樓市局部減辣 本地地產股受壓 美聯瀉7%

【有片：埋身擊】美國大型科技股或進一步回吐 現水平不宜沾手

中國海外宏洋首三季經營溢利跌24%

半日沽空金額減1% 盈富減57%

友芝友生物：行使超額配股權 半日挫12%

施政報告︱政府據報不會一次過撤辣 料非本地買家BSD可「先免後繳」

恒指半日跌345點 科指跌1.8% 北水轉流入 李寧跌5% 小鵬跌8%

調查：近半本地空運用家預期明年上調價格 看好東南亞市場

碧桂園據報尋求出售澳洲規劃項目 以償還債權人

新加坡RGE考慮入標競購維達 已持股7%

網傳楊國強父女已離境 碧桂園澄清︰兩人目前在國內正常工作

瑞銀上調今明兩年內地經濟預測

因歐盟法規 馬斯克考慮將社交平台X從歐洲移除