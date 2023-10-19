內地房地產業富豪頻頻變賣私產，據內媒報道，最新世茂集團主席兼創辦人許榮茂擬以2.5億澳元（約11.67億元人民幣）出售位於西澳大利亞的養牛場投資組合。
報道引述消息人士指，此農場是大股東的私人產業，應該是家族辦公室在處理，跟上市公司無關。據指，該農場面積達290萬公頃，已接近歐洲國家比利時的陸地面積。
報道提到，公開信息顯示，早在2017年時許榮茂開始通過其私人投資公司購入養牛業的大量資產，包括多個位於西澳的養牛場、養牛公司，入股一家澳洲肉類加工商和出口商等，不斷擴大著在澳洲的農牧業版圖。
許榮茂旗下的上市公司世茂股份（滬：600823）也曾在澳洲收購農場。2016年，為持續探索海內外商業機會，世茂股份通過旗下公司Shiamo Aoya Holding Pty Ltd購買位於澳洲4間牧場相關牧場資源，包括購買牛群與牧場設備以及承租牧場所在土地，收購價格為1.026億澳元，折合人民幣約5.13億元。
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