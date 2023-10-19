政府統計處公布，7至9月經季節性調整的失業率為2.8%，與7月、8月止的數字相同。就業不足率在7至9月及6至8月該兩段期間亦保持不變，維持於1.0%的水平。
與6月至8月比較，在7月至9月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。
總就業人數由6月至8月的371.45萬人，上升至7月至9月的372.03萬人，增加約5800人。同期的總勞動人口亦由382.66萬人上升至383.43萬人，增加約7700人。
失業人數（不經季節性調整）由6月至8月的11.21萬人上升至7月至9月的11.4萬人，增加約1900人。同期的就業不足人數則由38900人下跌至37900人，減少約1000人。
勞工及福利局局長孫玉菡表示，「7月至9月經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，與6月至8月相同。就業不足率亦維持在1.0%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加7700人和5800人至3834300人和3720300人。失業人數保持在114000人的低水平」。
7月至9月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個三個月期間比較大多只有輕微變動。
展望將來，孫玉菡表示，「與消費和旅遊相關活動的持續增長將會繼續支持勞工市場」。
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