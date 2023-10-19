三家機構聯合搜查了共16個處所。廉署在聯合行動中拘捕三名人士，包括一名上市公司執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用文件意圖欺騙其主事人的罪行。

調查發現，兩家在港交所上市的公司，其管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩家公司曾與多間香港及中國內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8390萬元，以及虛報資產總值1.092億元。上述誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的中期業績及/或年報披露了虛假或具誤導性的資料。

證監會、廉署與會財局採取這次聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。

證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，這次三方聯合行動，也是該會與會財局的首次聯合行動，突顯了向濫用信任、欺詐投資者的人士追究責任的共同決心。與廉署及會財局的合作能夠滙集資源、專業知識和情報，迅速採取執法行動，打擊損害市場廉潔穩健和削弱投資者信心的個人和腐敗的公司行為。對中國證監會在打擊跨境違法違規行為給予的大力支持和協助表示感謝。

副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春指出，廉署會繼續與證監會及會財局等金融監管機構緊密合作，打擊涉及上市公司的貪污罪行、非法活動及失當行為，並以行之有效的執法、預防及教育的「三管齊下」策略，繼續與各監管機構致力提昇公司誠信管治及專業水平，維護本港公平營商環境及廉潔國際金融中心地位，並鞏固各持份者對金融體系的信心。

會財局署任行政總裁賴翠碧稱，在內地與香港的金融市場唇齒相依下，兩地監管機構透過加強跨境合作，以達致更有效監管。此舉對金融市場產生積極效果，加強金融市場的堅韌性、保障投資者利益、鞏固公眾對財務滙報質素的信心，及維持香港的國際金融中心地位。

由於調查仍在進行，證監會、廉署與會財局現階段均不會作進一步評論。

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