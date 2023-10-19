「呂志和科學園」建築面積達十萬建築面積達十萬平方米，其中科研空間佔一半，共有八幢大樓。園區設有七大研究中心，包括人工智慧生物醫藥中心、變革性分子前沿科學中心等。當中滙聚了140多位來自世界一流大學的頂尖科研人員、博士後研究人員，以及200多名博士研究生開展學術研究。

呂志和表示，交大與國家戰略、城市發展息息相關，他很榮幸能參與 『 呂志和科學園 』 的建設，響應國家積極推動張江地區科創發展，支撐上海成為具全球影響力科創中心。這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生。

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