嘉華集團主席呂志和透過 「呂志和獎 ─世界文明獎 」 捐資2.5億元人民幣，支持上海交通大學 「 上海交大」 科學園發展， 科學園命名為「呂志和科學園」，並在10月17日舉行正式命名揭幕儀式，呂志和親臨現場主禮。來自 「嘉華東華學生上海交通大學參訪團」 的50名香港中學生，亦在場見證命名揭幕儀式，並參觀上海交大新校園設施，與專家學者面對面交流， 親身了解中國科學的發展情況，增進對國家的認識。
「呂志和科學園」建築面積達十萬建築面積達十萬平方米，其中科研空間佔一半，共有八幢大樓。園區設有七大研究中心，包括人工智慧生物醫藥中心、變革性分子前沿科學中心等。當中滙聚了140多位來自世界一流大學的頂尖科研人員、博士後研究人員，以及200多名博士研究生開展學術研究。
呂志和表示，交大與國家戰略、城市發展息息相關，他很榮幸能參與 『 呂志和科學園 』 的建設，響應國家積極推動張江地區科創發展，支撐上海成為具全球影響力科創中心。這個創新研究基地為師生提供良好的條件和支持，幫助促進重大科學突破的產生。
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