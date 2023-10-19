許繹彬指，不認為改收單邊股票印花稅、甚至不收股票印花稅，會令港股成交量及恒指有太大影響，該稅最大影響為增加日內交易（Day trade）客戶的交易成本，令該類客戶減少。耀才證券研究部總監植耀輝則補充，「（減股票印花稅）冇期望就冇失望，減咗咪當bonus囉。」他表示對股票印花稅加減冇任何期望，更指港股市場根本沒有信心，投資者不會因股票印花稅加減而重拾對港股的信心。

被問到全新的首次公開招股結算平台FINI，會否影響耀才孖展利息收入時，許繹彬則回應指，耀才孖展利息一向較同業低，集團取態在於做公開招股（IPO），他更指耀才目的以孖展利息吸客，吸引客戶到其平台購買其他投資產品才是其集團的重心；至於被問到耀才孖展利息減少的情况，許繹彬則沒有正面回應，僅指以上年港股成交額3000億元計，當中約6成至7成為孖展融資額，現時港股成交額僅達800億元，而現時耀才55萬客戶群現金及孖展客戶比例則各佔一半。

至於被問到會否預期FINI允許大户「篤數」（即不需於認購新股時預支按金），許繹彬則表示，不認為證監會允許有「篤數」的情况發生，更認為證券商5%至10%的保證金一定要收，表示但有關詳情則留待有關當局公布。

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