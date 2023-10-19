據該報告顯示，今年7、8月本地廣告開支分別錄得按年下跌3.7%及6.6%，但9月份本地廣告開支錄得按年上升2.6%。

報告指，在年底節日消費旺季氣氛帶動下，加上港府積極推動振興經濟措施，預計廣告商投入更多資源作宣傳促進銷售，令各行業在第四季迎來更多機遇，有利本地廣告開支持續增長。

媒體方面，社交媒體的廣告開支錄得按年升12%，流動及戶外廣告分別錄得按年上升7%及4%，而電視廣告開支則按年跌22%。

報告亦顯示，十大廣告開支最高行業中，排名第九的旅遊業在第三季按年升99%，升幅在排名內最多，當中國泰航空廣告開支按年上升2.33倍，反映旅遊業在第三季都積極宣傳，以迎接疫情後第一個暑期旅遊旺季。至於排名第五的餐廳廣告開支亦按年上升12%，當中麥當勞廣告開支亦按年上升1.14倍。

另一方面，報告續指，樓價受息口上升及經濟不明朗等因素影響，排名第十的地產業需重新部署新盤銷售策略，令行業在期內廣告開支錄得按年跌28%，跌幅是行業排名內最大。

排名第一的銀行、信用卡及投資服務在第三季錄得按年跌15%，而匯豐集團及恒生銀行，期內廣告開支分別錄得按年跌17%及6%。

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