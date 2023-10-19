Digital Realty 亞太區解決方案架構總監Daniel Ong表示，隨著實體位置成為數據創建、處理和交換的核心，企業需要分散式的數碼架構策略，將混合 IT 部署在靠近目標群眾以及數據生成的位置。此外，企業必須探索更廣泛的合作夥伴生態系統，包括多個雲端、雲端託管和託管數據中心供應商，達到在建立混合 IT 供應鏈時確保互通性、安全性和合規性。

Digital Realty 亞太區市場行銷副總監Tejaswini Tilak則表示，香港企業正在轉向如 Digital Realty 等的全球混合數據中心供應商，以應對快速變化的數碼環境，並為他們提供在香港所需的關鍵數碼基礎建設解決方案來優化他們的投資，並釋放其數據潛力。

其他報道

金管局伙絲路基金150億人幣建一帶一路投資平台

耀才許繹彬：香港錯過最好時機推行減股票印花稅

醫思健康料中期銷售額升15%至21.5億

呂志和捐2.5億人幣建交大「呂志和科學園」揭幕

李澤楷2393萬增持電盈至31.44%

證監會、廉署及會財局聯手打擊懷疑欺詐 涉兩上市公司

富達減持AEON CREDIT至5%以下

全日沽空金額增7% 盈富減46%

本港9月失業率連續3個月維持2.8% 總就業人數升5800人

中國鐵塔首三季多賺14% EBITDA增1.4%

恒指收市跌436點 雙櫃台成交創新高 北水轉流入 南水淨沽兩個月最多

教大再獲李嘉誠支持 推動AI普及認知教育

世茂許榮茂據報擬2.5億澳元賣西澳私人養牛場

集體回憶︱莎莉蛋糕澳洲母企宣布破產 冀覓白武士打救

萬洲據報擬分拆Smithfield Foods美國再上市

滬指兩連跌 危坐3000點大關

摩通上調今明兩年內地經濟預測

Nokia第三季績遜預期 將裁員至多14000人

受惠AI晶片需求 台積電第三季勝預期 全年資本支出近下限

瑞銀汪濤：9月及第三季經濟勝預期 上調中國GDP今明兩年預測

美國暫停對委內瑞拉石油行業制裁 布油跌近1%

碧桂園債權人小組尋求與該公司緊急商談

金管局與發改委就支持中資企業跨境融資和港債券市場發展簽訂諒解備忘錄