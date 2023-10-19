互連解決方案供應商Digital Realty（美：DLR）引述IDC最新調查報告，86%受訪機構計劃於2024年之前採用多個私有和或公有雲環境。當中，有47%企業計劃將工作負載遷移至多個雲端供應商之間，約26%受訪者計劃在未來三年增加對託管數據中心的依賴，顯示香港企業越趨採用成熟混合IT模式以優化其雲端環境和投資，令香港對數據中心解決方案的需求有增無減。
Digital Realty 亞太區解決方案架構總監Daniel Ong表示，隨著實體位置成為數據創建、處理和交換的核心，企業需要分散式的數碼架構策略，將混合 IT 部署在靠近目標群眾以及數據生成的位置。此外，企業必須探索更廣泛的合作夥伴生態系統，包括多個雲端、雲端託管和託管數據中心供應商，達到在建立混合 IT 供應鏈時確保互通性、安全性和合規性。
Digital Realty 亞太區市場行銷副總監Tejaswini Tilak則表示，香港企業正在轉向如 Digital Realty 等的全球混合數據中心供應商，以應對快速變化的數碼環境，並為他們提供在香港所需的關鍵數碼基礎建設解決方案來優化他們的投資，並釋放其數據潛力。
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