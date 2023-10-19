另外，耀才證券發布「散户對第四季港股前景民意調查」結果，期間訪問8000位散戶，僅有9.8%散戶認為第四季恒指平均點數會達22000點以上。其中36.6%的散户認為第四季恒指平均點數為兩萬點，29.1%散户認為會認為季內恒指平均點數達16000點，24.5%散户認為季內恒指平均點數會跌穿16000點以下。

調查同時發現即使散戶看淡恒指，但散戶仍對港股情有獨鍾。約28%受訪散戶表示港股為最感興趣投資產品，約25%則最感興趣美股及日股，約14%受訪散戶偏好於ETF，約16%散戶偏好於期貨類。

散户最看好板塊方面，約18.5%散戶看好於科技板塊，成為散戶最看好的板塊；約15.5%散户看好能源及電力股；而收息股、汽車股、AI概念股及零售股則分別有11.8%、9.4%、8.3%和8%的散戶看好。

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