道瓊斯工業平均指數收跌250點，跌幅0.75%，報33414點。標普500指數收跌36點，跌幅0.85%，報4278點。納斯達克綜合指數收跌128點，或0.97%，報13186點。

Caterpillar跌2.44%，報252.89美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而Salesforce升1.7%，報208.32元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報175.46元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet收市報137.75元，跌0.15%，亞馬遜收市報128.4元，升0.21%，Facebook收市報312.81元，跌1.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.19%，報439點。德國DAX指數收跌0.33%，報15045點；法國CAC 40指數跌0.65%，報6921點；英國富時100指數收跌1.17%，報7499點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.12%，報6173點。

美國2年期債息曾跌最多1.39%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見5.15厘，是10月17日5.0921厘後最低。收市報5.1585厘，是10月16日後收市新低，當日報5.0985厘。

美國10年期債息曾升最多1.57%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為1.89%。高見4.992厘，是2007年7月20日5.0267厘後最高。收市報4.9898厘，是2007年7月19日後收市新高，當日報5.0159厘。連升4日，累計升0.3775厘，對上一次連升4日是9月6日。

美2年期10年期債息續倒掛，倒掛幅度大減45%，曾收窄至16.869基點，是2022年9月8日16.797基點後最窄。收市報17.297基點，是2022年9月6日後收市最窄，當日報16.194基點。連續4日收窄，累計27.481基點，對上一次連續4日是9月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月28日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至48.96基點，是2022年12月27日45.51基點後最窄。收市報49.696基點，是2022年12月27日後收市最窄，當日報48.057基點。連續4日收窄，累計39.321基點，對上一次連續4日是9月5日。

道指曾跌最多0.88%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.17%。低見33368.58點，是10月9日33253.69點後最低。收市報33414.17點，是10月6日後收市新低，當日報33407.58點。連跌2日，累計跌583.48點，對上一次連跌2日是10月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月12日。

標指曾跌最多1.04%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見4269.69點，是10月6日4219.55點後最低。收市報4278點，是10月5日後收市新低，當日報4258.19點。連跌3日，累計跌95.63點，對上一次連跌3日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月13日。

納指曾跌最多1.18%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見13157.33點，是10月6日13099.03點後最低。收市報13186.17點，是10月3日後收市新低，當日報13059.47點。連跌3日，累計跌381.81點，對上一次連跌3日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月13日。

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