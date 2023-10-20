moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

10年息再創16年高 債息倒掛一年最窄 道指跌250點

美債息個別發展，10年息再創16年高，倒掛進一步收窄至近一年最窄，美股向下。黎巴嫩真主黨向以色列發射飛彈，美軍敘利亞基地遭無人機襲擊，市場擔憂中東衝突升級。上周美國初領失業救濟人數降至1月以來最低，反映就業市場仍強。鮑威爾暗示維持利率不變，但也為未來加息留下空間，他指出近期長期美債殖利率的漲勢如果持續，可能降低進一步加息的必要性。利率期貨顯示加息機會降至1.6%。

道瓊斯工業平均指數收跌250點，跌幅0.75%，報33414點。標普500指數收跌36點，跌幅0.85%，報4278點。納斯達克綜合指數收跌128點，或0.97%，報13186點。

Caterpillar跌2.44%，報252.89美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而Salesforce升1.7%，報208.32元，貢獻道指23點。

科技股方面，蘋果收市報175.46元，跌0.21%，谷歌母公司Alphabet收市報137.75元，跌0.15%，亞馬遜收市報128.4元，升0.21%，Facebook收市報312.81元，跌1.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.19%，報439點。德國DAX指數收跌0.33%，報15045點；法國CAC 40指數跌0.65%，報6921點；英國富時100指數收跌1.17%，報7499點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.12%，報6173點。

美國2年期債息曾跌最多1.39%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.11%。低見5.15厘，是10月17日5.0921厘後最低。收市報5.1585厘，是10月16日後收市新低，當日報5.0985厘。

美國10年期債息曾升最多1.57%，是10月18日後最大升幅，當日升幅為1.89%。高見4.992厘，是2007年7月20日5.0267厘後最高。收市報4.9898厘，是2007年7月19日後收市新高，當日報5.0159厘。連升4日，累計升0.3775厘，對上一次連升4日是9月6日。

美2年期10年期債息續倒掛，倒掛幅度大減45%，曾收窄至16.869基點，是2022年9月8日16.797基點後最窄。收市報17.297基點，是2022年9月6日後收市最窄，當日報16.194基點。連續4日收窄，累計27.481基點，對上一次連續4日是9月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是9月28日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至48.96基點，是2022年12月27日45.51基點後最窄。收市報49.696基點，是2022年12月27日後收市最窄，當日報48.057基點。連續4日收窄，累計39.321基點，對上一次連續4日是9月5日。

道指曾跌最多0.88%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.17%。低見33368.58點，是10月9日33253.69點後最低。收市報33414.17點，是10月6日後收市新低，當日報33407.58點。連跌2日，累計跌583.48點，對上一次連跌2日是10月2日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月12日。

標指曾跌最多1.04%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見4269.69點，是10月6日4219.55點後最低。收市報4278點，是10月5日後收市新低，當日報4258.19點。連跌3日，累計跌95.63點，對上一次連跌3日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月13日。

納指曾跌最多1.18%，是10月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見13157.33點，是10月6日13099.03點後最低。收市報13186.17點，是10月3日後收市新低，當日報13059.47點。連跌3日，累計跌381.81點，對上一次連跌3日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月13日。

 

其他報道

北水增持中行 減持中石油