個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR無升跌，折合報291.19元；阿里巴巴（9988）升0.83%，折合報79.81元；美團（3690）升0.27%，折合報110.7元；匯控（0005）升0.73%，折合報61.2元；建行（0939）跌0.36%，折合報4.53元。

道期現跌0.143%；標期現跌0.24%；納期現跌0.34%。日本東證指數現跌0.67%；韓國KOSPI指數現跌1.72%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.12%。

VIX指數隔晚升11.34%或2.18點，報21.4點。

紐油現升1.1%或0.98美元，報90.36美元；布油現升0.98%或0.91美元，報93.29美元；金價現升0.12%或2.5美元，報1976.96美元；LME 銅期貨隔晚升0.25%或20.5美元，報7993美元。美國10年期債息現跌0.38%或0.0192厘，報4.9706厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，港交所（0388）、中國建築國際（3311）、中國電信（0728）、夢東方（0593）、麗新發展（0488）、麗新國際（0191）、愛得威建設集團（6189）。

東風（0489）收購旗下合營企業資產涉資17億人幣。

鐵貨（1029）K&S上季鐵精礦產量按季跌10.5%。

豐盛控股（0607）完成配售集資近1.87億元。

香港廣告開支第三季錄得75億元，國泰（0293）廣告開支增兩倍多。

京東（9618）「雙11」購物節本月23日晚8時間開啟。

寶龍地產（1238）第三度延後2021年末期息派發。

醫思健康（2138）料中期銷售額升15%至21.5億。

李澤楷2393萬增持電盈（0008）至31.44%。

富達減持AEON CREDIT（0900）至5%以下。

中國鐵塔（0788）首三季多賺14%，EBITDA增1.4%。

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