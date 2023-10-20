恒指今早低開168點或0.98%，報17127點，大市成交金額20億元；國指今早低開53點或0.92%，報5870點。恒生科技指數開市報3667點，跌0.89%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.37%，下跌為8.3%，無升跌為88.31%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、海底撈（6862）、電能實業（0006）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，55隻下跌，18隻無升跌。恒隆地產（0101）升2.34%，報10.5元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.34%，報5.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報27.7元，升1.84%；跌幅最大的是百度（9888）開市報104.9元，跌2.6%。
恒指續低於主要平均線。科指續低於主要平均線。
大摩：資金續流出中國股票 科技股首當其衝。騰訊（0700）開市報287.4元，跌1.3%；阿里巴巴（9988）開市報78.2元，跌1.2%；美團（3690）開市報108.5元，跌1.72%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）開市報280元，跌0.92%。中國建築國際（3311）無成交，報7.76元。中國電信（0728）無成交，報3.77元。夢東方（0593）停牌。麗新發展（0488）無成交，報1.02元。麗新國際（0191）無成交，報1.05元。愛得威建設集團（6189）停牌。
東風（0489）收購旗下合營企業資產涉資17億人幣。開市報3.16元，跌0.32%。
鐵貨（1029）K&S上季鐵精礦產量按季跌10.5%。無成交，報0.09元。
豐盛控股（0607）完成配售集資近1.87億元。無成交，報0.015元。
香港廣告開支第三季錄得75億元，國泰（0293）廣告開支增兩倍多。開市報7.71元，跌0.39%。
京東（9618）「雙11」購物節本月23日晚8時間開啟。創上市新低，見96.05元，開市報96.05元，跌1.18%。
寶龍地產（1238）第三度延後2021年末期息派發。開市報0.81元，無升跌。
醫思健康（2138）料中期銷售額升15%至21.5億。無成交，報2.5元。
李澤楷2393萬增持電盈（0008）至31.44%。開市報3.87元，跌0.26%。
富達減持AEON CREDIT（0900）至5%以下。無成交，報5.42元。
中國鐵塔（0788）首三季多賺14%，EBITDA增1.4%。開市報0.72元，無升跌。
6隻股份創上市新低，包括譚仔國際（2217）低見1.14元，開市報1.14元，跌0.87%；京東物流（2618）低見8.81元，開市報8.81元，跌2.33%；京東（9618）低見96.05元，開市報96.05元，跌1.18%；寶沙發展（1069）低見0.055元，開市報0.055元，跌3.51%；京東集團－ＳＷ（9618）低見96.05元，開市報96.05元，跌1.18%；南方太陽能（3134）低見5.3元，開市報5.3元，跌1.12%。
31隻股份創52周低，其中包括，長實集團（1113）低見38.5元，開市報38.5元，跌0.9%；恒生（0011）低見92.8元，開市報92.8元，無升跌；中銀香港（2388）低見20.8元，開市報20.8元，無升跌；領展（0823）低見35.45元，開市報35.45元，跌1.39%；信義光能（0968）低見5.05元，開市報5.05元，跌7.34%；李寧（2331）低見30.35元，開市報30.35元，跌3.19%；恒生銀行（0011）低見92.8元，開市報92.8元，無升跌；凱升控股（0102）低見0.044元，開市報0.044元，跌2.22%；上海石油化工股份（0338）低見1.02元，開市報1.02元，跌0.97%。
異動股
上升異動股，包括，數字王國（0547）開市報0.224元，升14.29%；江蘇創新（2116）開市報0.37元，升13.85%；新娛科控股（6933）開市報0.238元，升12.26%；盈滙企業控股（2195）開市報0.28元，升7.69%；CLASSIFIED GP（8232）開市報0.5元，升6.38%；華住集團－Ｓ（1179）開市報28元，升6.26%；順風清潔能源（1165）開市報0.02元，升5.26%；金輝（0137）開市報0.67元，升4.69%；巨子生物（2367）開市報31.65元，升4.46%；帝王實業控股（1950）開市報0.255元，升4.08%。
下跌異動股，包括，偉能集團（1608）開市報0.41元，跌8.89%；奇富科技－Ｓ（3660）開市報55.4元，跌8.51%；信義光能（0968）見52周低5.05元，開市報5.05元，跌7.34%；CTR HOLDINGS（1416）開市報0.066元，跌4.35%；南方Ａ５０－Ｒ（83010）開市報10.98元，跌3.94%；寶沙發展（1069）創上市新低，見0.055元，開市報0.055元，跌3.51%；心瑋醫療－Ｂ（6609）開市報25.25元，跌3.44%。
其他報道
港股ADR升9點 夜期低水2點 美期亞股跌 港交所、中電信等業績