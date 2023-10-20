恒指今早低開168點或0.98%，報17127點，大市成交金額20億元；國指今早低開53點或0.92%，報5870點。恒生科技指數開市報3667點，跌0.89%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.37%，下跌為8.3%，無升跌為88.31%。