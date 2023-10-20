鮑威爾表示，「鑒於不確定性和風險及我們已經取得的進展，委員會正在謹慎行事」。「我們將根據即將公布的數據、前景的動態發展，以及風險平衡的總體情況來決定進一步收緊政策的程度，判斷貨幣政策需在多長時間內保持限制性」。

鮑威爾表示，「如果有更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平，或勞動力市場緊張狀況不再緩和，則抗通脹取得進一步進展可能面臨風險，或需要通過進一步收緊貨幣政策來應對」，「我認為沒有證據表明目前政策過於緊縮」。

鮑威爾表示，「無論如何，通脹仍然太高，幾個月的良好數據只是樹立通脹正持續向目標回歸這一信心所需的一個開端」。鮑威爾還表示，有證據表明聯儲局加息正在給經濟帶來下行壓力，「或許還有實質性收緊正在計劃之中」。他重申，如果要讓通脹率「可持續」的回歸到2%，可能需要經濟增長率一段時間內低於趨勢水平，而且勞動力市場需進一步走軟。

債息方面，鮑威爾表示，最近債息上升主要是由於期限溢價上升，他提到了可能導致投資者息口需求增強的幾個因素，其中包括央行的量化緊縮計劃。鮑威爾稱，「他們在修正對整體經濟狀況的看法，認為更長遠來看可能需要更高的利率」，「可能對財政赤字的關注程度也有增加。量化緊縮可能也是其中一部分」。

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