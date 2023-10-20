提到港星競爭時，李家超認為，香港和許多地方都是「既一同競爭，也一同合作」的關係。 競爭是好事，有競爭才有進步，良性的競爭是有利的。

李家超又指出，一個城市最重要的是和自己競爭。「對手競爭固然重要，但很可能有一天你已經超過對手，那不就沒有目標了嗎？ 所以，每一天我們都要成為自己競爭的對象，今天要比昨天做得更好，明天比今天做得更好，這才是一個長期的、更有效的目標。」

與內地合作成為「無敵」

李家超又指出，本港致力於推動和內地各地的合作，「我經常和內地各省市的領導層分享我的一個想法，即我們的合作肯定是1+1＞2的，香港會拿最好的出來，其他地方也拿最好的出來（合作），那我們 就『無敵了』」。

對於有輿論認為近年香港的國際地位和國際吸引力有所下降。李家超指出，香港在許多方面都很有吸引力。 在世界排名榜上，香港有許多「No.1」，包括投資環境、人民幣離岸交易量、公共交通系統等，亦是唯一一個面積只有1100平方公里卻擁有5個「百大大學」的城市。 香港在世界上排名第二的指標也很多經濟自由度、政府效率、創新環境等。 香港有很多讓世界其他地區羨慕的地方。

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