moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港星競爭︱李家超：港仍有難以替代的優勢 與內地合作便「無敵」

特首李家超接受《環球時報》訪問，被問到「香港是否會被新加坡取代」時，他表示，香港仍有許多其他城市難以替代的優勢，只要「餅做得足夠大」，每個地方都可以「分到更多」。

提到港星競爭時，李家超認為，香港和許多地方都是「既一同競爭，也一同合作」的關係。 競爭是好事，有競爭才有進步，良性的競爭是有利的。

李家超又指出，一個城市最重要的是和自己競爭。「對手競爭固然重要，但很可能有一天你已經超過對手，那不就沒有目標了嗎？ 所以，每一天我們都要成為自己競爭的對象，今天要比昨天做得更好，明天比今天做得更好，這才是一個長期的、更有效的目標。」

與內地合作成為「無敵」

李家超又指出，本港致力於推動和內地各地的合作，「我經常和內地各省市的領導層分享我的一個想法，即我們的合作肯定是1+1＞2的，香港會拿最好的出來，其他地方也拿最好的出來（合作），那我們 就『無敵了』」。

對於有輿論認為近年香港的國際地位和國際吸引力有所下降。李家超指出，香港在許多方面都很有吸引力。 在世界排名榜上，香港有許多「No.1」，包括投資環境、人民幣離岸交易量、公共交通系統等，亦是唯一一個面積只有1100平方公里卻擁有5個「百大大學」的城市。 香港在世界上排名第二的指標也很多經濟自由度、政府效率、創新環境等。 香港有很多讓世界其他地區羨慕的地方。

 

其他報道

中國禁部分石墨及製品納入出口管制 商務部：不針對特定國家

滬指開市失守3000點創年內低 人行10月1年期、5年期LPR均維持不變

恒指低開168點 科指跌0.8% 信義光能跌7% 百度跌2%

大摩：資金續流出中國股票 科技股首當其衝

港股ADR升9點 夜期低水2點 美期亞股跌 港交所、中電信等業績

10年息再創16年高 債息倒掛一年最窄 道指跌250點

北水增持中行 減持中石油

 

 