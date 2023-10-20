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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR轉升 隔夜息升105點子 6個月息近1個月低

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升4.24點子至4.90768%，是10月18日後最高，當日報4.96161%。

港元現報7.8218元升值21點子，曾貶值最多10點子，報7.8249元，亦曾升值最多44點子，報7.8195元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升105.8點子至4.48655%，是2023年10月17日後最高；1星期HIBOR升24.88點子至4.59964%；2星期HIBOR升15.08點子至4.74536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.88點子至5.20619%；6個月期HIBOR跌1.1點子至5.30429%，是9月22日後最低；12個月期HIBOR升2.65點子至5.45304%。

美元指數現報106.248貶值0.005點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45359%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.492%，終止連續2日收窄，利差是2023年10月16日後最闊，當日差距為-0.5138%。

對上一次終止連續2日收窄，是2023年10月12日，當日利差報-0.5259%。

 

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