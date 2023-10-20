港元現報7.8218元升值21點子，曾貶值最多10點子，報7.8249元，亦曾升值最多44點子，報7.8195元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升105.8點子至4.48655%，是2023年10月17日後最高；1星期HIBOR升24.88點子至4.59964%；2星期HIBOR升15.08點子至4.74536%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.88點子至5.20619%；6個月期HIBOR跌1.1點子至5.30429%，是9月22日後最低；12個月期HIBOR升2.65點子至5.45304%。

美元指數現報106.248貶值0.005點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45359%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.492%，終止連續2日收窄，利差是2023年10月16日後最闊，當日差距為-0.5138%。

對上一次終止連續2日收窄，是2023年10月12日，當日利差報-0.5259%。

其他報道

中國禁部分石墨及製品納入出口管制 商務部：不針對特定國家

滬指開市失守3000點創年內低 人行10月1年期、5年期LPR均維持不變

恒指低開168點 科指跌0.8% 信義光能跌7% 百度跌2%

大摩：資金續流出中國股票 科技股首當其衝

港股ADR升9點 夜期低水2點 美期亞股跌 港交所、中電信等業績

10年息再創16年高 債息倒掛一年最窄 道指跌250點

北水增持中行 減持中石油