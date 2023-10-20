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【羅仕揚專欄】看碧咸傳的領悟

「萬人迷」碧咸影響力無遠弗屆，即使他已離開綠茵賽場達十年，講述其生平事跡的紀錄片上架N記，依然能夠在短時間內，進佔全球各地的最高播放榜首位，香港當然也不例外，更成為中環人近日的熱門討論話題之一。雖然媒體或八卦觀眾們，普遍聚焦於他在紀錄片對當年出軌的自白，但碧咸的前半生大起大落，除了八卦，亦有很多能夠活用在商業上、甚至是人生上的領悟。

一、明槍易擋，賤人難防

90後球迷大概已不知道荷杜 (Glenn Hoddle) 是誰吧？不能否認，荷杜是80至90年代少數具腳法的英格蘭中場，作為熱刺及英格蘭名宿，在其職業生涯後段曾經在仍被稱為「修爾斯」的車路士，出任球員兼領隊一職，並在及後被任命為英格蘭主帥，出戰98世界盃。

當年的碧咸是英格蘭嶄露頭角的超新星 (同期另一超新星是奧雲仔)，獲選出戰世界盃屬情理之內，不過荷杜似乎從Day One開始，就對搶盡鋒頭的碧咸感到不滿。講真，當年英格蘭擁有超級前鋒舒利亞，以及擅頂的舒寧咸，碧咸的精準傳中理應是攻城拔寨的利器，然而荷杜一開始不單不將碧咸放入正選陣容，甚至連後備都無得出，直到國內輿論抨擊，荷杜才在第二場分組賽安排碧咸後備上陣。碧咸第三場正選出場成功入波，但荷杜心中所想的或許並非欣賞，而是覺得這個後生仔「擺明落我面」，這豈不證明當初由我作出、將你放入後備的決定是錯嗎？

十六強大戰，英格蘭對阿根廷，一下報復式的虎尾腳，碧咸被紅牌出場。英格蘭在十人應戰下硬撐至十二碼，最終出局收場。賽後荷杜順水推舟，將出局責任全數推卸至碧咸身上，碧咸成為人人喊打的國家罪人。覺不覺得荷杜的做法似曾相識？對，不就是經常將「呢單嘢唔係我跟開」掛在咀邊的卸膊同事及上司一樣？職場上賤人處處，領功個個衝出來，有鑊大家齊齊卸，只是碰巧誰人不幸，又或者如碧咸般真的有犯錯，剛好卸無可卸便中招。

要如何對付賤人？其實沒有，像碧咸般咬緊牙關、沉著應對而成功洗底的例子，現實少之又少，更多的情況是賤人繼續得意，被卸的人最終敗走。幸好，我們都不是要顧及形象的咸爺，賤人要卸膊？何不和他鬥賤？就讓我們一起下地獄吧！

二、山水雖然有相逢，但不要怕去得太盡

足球員的職業生涯能否成功，其實很視乎有沒有賞識及重用自己的領隊，即使是萬人迷亦一樣。碧咸在2003年被費Sir掃出曼聯，導火線之一，盛傳是管理手段較強硬的助教昆洛斯 (Carlos Queiroz)，不滿碧咸將商業凌駕於足球上，紀錄片也有輯錄他對咸爺的微言。然而天意弄人，碧咸轉會皇馬後，皇馬卻旋即任命昆洛斯為主帥！

當然，基於咸爺的商業價值，以及崇尚「一年一星」的主席佩雷斯的壓力，昆洛斯無可能不把碧咸放入出場陣容中，但與撞位撞到「嘭嘭聲」的費高同時出場，再加上當年皇馬有前無後，賽場上註定沒有好結果。捱不了多久，昆洛斯黯然下台，碧咸卻在加盟皇馬的頭三季都是主力，西甲每賽季平均出場達30場。山水有相逢？忍一時得寸進尺，退一步變本加厲，就算去得太盡，鹿死誰手誰知道？

碧咸在皇馬最後一季，遇上了意大利名帥卡比路(Fabio Capello)。他早早已揚言要棄用碧咸，但最後卻靠咸爺轉任防守中場救命，才成功重奪西甲錦標，這亦是碧咸在皇馬的最後一季。正因有冠軍落袋，這場棄用風波未有激化，最終結果也算是雙贏吧。

也正因這一個轉折，卡比路及後被任命為英格蘭主帥，即使再一次上演山水有相逢，年事漸高的咸爺，並未有一刀切被摒除在為國效力的門外。雖然那幾年碧咸一直在被徵召與不被徵召之間徘徊，但當自己也已外流到水平較低的聯賽，傷患亦隨歲月有所增加，也不能說受到太不公平的對待吧。

三、不要害怕到陌生的地方開拓天地

碧咸轉戰美職聯的洛杉磯銀河，當年是足球上的大事件。一位仍具在頂級聯賽效力能力的球員，卻自貶身價到一個當時根本無人留意的聯賽？紀錄片也找出當年費Sir對此的不屑回應。然而他君臨美職聯，卻徹底改變了美職聯，薪酬限制等硬條例不計，單是曝光率，已令美職聯聲價十倍，當然他的財富也水漲船高，令轉投銀河成為難以拒絕的邀約。

碧咸轉會洛杉磯銀河，為未來大牌球星在30歲後轉戰美國開路，亨利、羅比堅尼、卡希爾，甚至是再後期的卡卡、朗尼、伊巴、謝拉特。到最後，碧咸更組隊成為班主，更為國際邁阿密簽下剛奪得世界盃的球王美斯。

市儈點從商業角度來看，碧咸選擇落戶洛杉磯，自然能近水樓台認識更多荷里活名人，增加碧咸夫妻檔的影響力，也有助其打入富豪圈子。碧咸職業尾聲突然轉戰法甲強隊巴黎聖日耳門半年，想再嚐出戰歐聯滋味，或者是原因之一，但能夠與卡塔爾等中東富豪建立關係，難道是一個能夠拒絕的機會嗎？可以想像，如果當年他留戀高水平歐洲聯賽，沒有轉戰美國，就未必能成就今天他的班主之路。

最後，也是顛覆所有香港曼迷、英格蘭迷認知的，是咸嫂辣妹Victoria在背後的付出。辣妹一向給人帶壞碧咸的印象，但從紀錄片中，你知道咸爺也很享受成為眾人焦點，根本不存在誰帶壞誰的命題。從英國移居西班牙，再到美國定居，中間還夾雜著三次老公到米蘭、巴黎工作，自己與孩子獨留洛杉磯的三個半年，還要處理一大堆關乎孩子的因移居而衍生的升學事務，稱職地擔任萬人迷背後的女人。咸嫂！香港的咸迷、曼迷、英迷，欠你一個道歉！

羅仕揚