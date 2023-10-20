港交所上季主要業務收入按年上升9%至46.96億元，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但上市費收入減少已抵消部分升幅。期內公司資金的投資收益淨額為3.6億元，去年同期為虧損4,600萬，源於內部管理的公司資金的投資收益上升，以及外部管理投資基金的公平值虧損減低500萬元。

於第三季，聯交所的標題平均每日成交金額為984億元，按年增1%，當中股本證券產品平均每日成交金額870億元，按年升4%，衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額114億元，按年跌16%。

2023年首三季收入及其他收益為156.59億元，按年升18%；股東應佔溢利92.65億元，升31%。EBITDA錄115.65億元，增23%。

首三季標題平均每日成交金額1,097億元，較2022年首三季下跌12%。

港交所績前收報282.4元，微跌0.07%，半日成交5.09億元。

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