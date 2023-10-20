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恒指半日跌70點 科指跌0.2% 新奧跌3.7% 北水續流入

美國在敘利亞和伊拉克基地遭無人機襲擊，驅逐艦亦攔截從葉門發射的飛彈，雖然五角大樓發言人稱，衝突被控制在以色列和哈馬斯之間，但市場對美國或被捲入以哈戰爭仍有憂慮，美期延續跌勢，油價、金價向上。

恒指今早低開168點，高位升13點，低位跌168點，高低波幅182點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為19.63%，下跌為27.66%，無升跌為52.69%。

恒指半日跌70點或0.41%，報17225點，大市成交金額442億元；國指跌19點或0.32%，報5905點。恒生科技指數收報3689點，跌0.28%。

藍籌股成交金額194.24億元，佔大市成交43.94%；科指成份股成交金額109.06億元，佔大市成交24.67%；國指成份股成交金額164.06億元，佔大市成交37.11%。

24隻雙櫃台股，總成交1.76億元人民幣，相當於約1.87億港元，佔大市成交的0.42%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.1%，至77.85億元，佔大市成交17.59%。牛熊證成交金額33.16億元，減少2.66%；窩輪成交金額44.69億元，減少19.5%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌33隻升，45隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升3.5%，收報7.1元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.7%，收報58.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.38元，升1.95%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報31.4元，跌5.28%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入15.33億元，較上日減少14.47%，淨流入金額是10月19日17.92億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入33.25億元，對上一次連續2日淨流入是10月16日。南水北上合計淨流出7.58億元人民幣，較上日減少93.53%，連續第6日流出，累計流出295.96億元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，港交所（0388）收報282.4元，跌0.07%。中國建築國際（3311）收報7.61元，跌1.93%。中國電信（0728）收報3.72元，跌1.33%。夢東方（0593）停牌。麗新發展（0488）收報1.02元，無升跌。麗新國際（0191）收報1.05元，無升跌。愛得威建設集團（6189）停牌。

東風（0489）收購旗下合營企業資產涉資17億人幣。收報3.2元，升0.95%。

鐵貨（1029）K&S上季鐵精礦產量按季跌10.5%。收報0.088元，跌2.22%。

豐盛控股（0607）完成配售集資近1.87億元。平上市低位0.015元，收報0.015元，無升跌。

香港廣告開支第三季錄得75億元，國泰（0293）廣告開支增兩倍多。收報7.77元，升0.39%。

京東（9618）「雙11」購物節本月23日晚8時間開啟。創上市新低，見95.1元，收報97.05元，跌0.15%。

寶龍地產（1238）第三度延後2021年末期息派發。收報0.83元，升2.47%。

醫思健康（2138）料中期銷售額升15%至21.5億。見52周低2.4元，收報2.5元，無升跌。

李澤楷2393萬增持電盈（0008）至31.44%。收報3.94元，升1.55%。

富達減持AEON CREDIT（0900）至5%以下。收報5.39元，跌0.55%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺14%，EBITDA增1.4%。收報0.73元，升1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見2.1元，收報2.1元，升1.94%；小米集團-W（81810）創上市新高，見12.92元，收報12.62元，跌0.79%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.45元，收報1085.45元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1049.55元，收報1048.75元，跌0.01%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；北京能源國際（0686）創52周高，見0.248元，收報0.248元，升0.81%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升19.23%；九興控股（1836）創52周高，見8.75元，收報8.75元，升3.18%；魏橋紡織（2698）創52周高，見1.78元，收報1.7元，升5.59%；智勤控股（9913）創52周高，見3.44元，收報3.37元，升0.9%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.83元，收報3.9元，升1.3%；興業物聯（9916）低見0.385元，收報0.385元，跌11.49%；招商局置地（0978）低見0.34元，收報0.35元，升1.45%；譚仔國際（2217）低見1.14元，收報1.2元，升4.35%；京東物流（2618）低見8.8元，收報8.92元，跌1.11%；京東（9618）低見95.1元，收報97.05元，跌0.15%；百威（1876）低見14.24元，收報14.58元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.455元，收報0.465元，升1.09%；潤泥（1313）低見1.74元，收報1.8元，跌1.1%；裕承科金（0279）低見0.04元，收報0.041元，跌2.38%。

88隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.51元，收報2.53元，無升跌；綠城服務（2869）低見3.06元，收報3.06元，跌1.29%；李寧（2331）低見30.05元，收報30.7元，跌2.07%；金地商置（0535）低見0.242元，收報0.245元，無升跌；周大福（1929）低見10.3元，收報10.68元，升2.1%；廣汽集團（2238）低見3.61元，收報3.64元，跌0.27%；九毛九（9922）低見8.88元，收報9.16元，升0.77%；呷哺呷哺（0520）低見2.74元，收報2.83元，升0.35%；希慎（0014）低見14.46元，收報14.6元，升0.55%；長實集團（1113）低見38.5元，收報39.25元，升1.03%。

異動股

上升異動股，包括，基地錦標集團（8460）收報0.249元，升64.9%；TL NATURAL GAS（8536）收報0.47元，升27.03%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升19.23%；中亞烯谷集團（0063）收報0.12元，升18.81%；智紡國際控股（8521）收報0.23元，升18.56%；瀛海集團（8668）收報0.171元，升17.93%；力天影業（9958）收報1.52元，升16.92%；保集健康（1246）收報0.12元，升16.5%；森美控股（0756）收報0.085元，升16.44%；５１信用卡（2051）收報0.096元，升15.66%；德萊建業（1546）收報0.129元，升15.18%。

下跌異動股，包括，中國生命集團（8296）創上市新低，見0.076元，收報0.076元，跌22.45%；開明投資（0768）創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌21.74%；中智全球（6819）創上市新低，見3.1元，收報3.11元，跌20.05%；聲揚集團（8163）收報0.128元，跌16.88%；冠均國際控股（1629）收報0.16元，跌15.79%；世紀金花（0162）收報0.118元，跌15.71%；環球實業科技（1026）收報0.153元，跌15.47%；未來發展控股（1259）收報0.028元，跌15.15%；大健康國際（2211）收報0.112元，跌14.5%；百德國際（2668）收報0.037元，跌13.95%；陸慶娛樂（8052）創上市新低，見0.093元，收報0.093元，跌13.89%。

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