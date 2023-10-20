公司指，扭虧為盈的主要原因包括，線下娛樂業務強勁復蘇，全國電影總票房按年大幅提升，根據國家電影局發布的數字，2023年暑期檔總票房達206億元，創中國影史同檔期票房最高紀錄；及集團業務表現優異，參與出品及發行的優質影片的數量同比大幅增加。集團合制及主宣發的電影《消失的她》票房超過人民幣35億元，為2023年端午檔票房冠軍、2023年暑期檔票房亞軍；集團合制的電影《孤注一擲》票房超過人民幣38億元，為2023年暑期檔票房冠軍；此外，集團合制及主宣發的《長空之王》、主出品之一及主宣發的《長安三萬裡》等廣受好評的影片在「五一檔」、暑期檔均獲得了理想的票房成績。

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