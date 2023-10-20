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中國平安設內地首隻紅樹林生態保護慈善信託

中國平安（2318）於深圳舉行「平安生物多樣性及境保護慈善信託」簽約儀式。該慈善信託由深圳市平安公益基金會捐贈1000萬元（人民幣，下同）發起成立，由平安信託作為受託人，深圳市紅樹林濕地保護基金會作為慈善信託的慈善項目管理人，致力保護生物多樣性、促進生態保護及可持續發展，是中國首隻重點關注紅樹林生態保護的慈善信託。

此信託為永續型信託，資助包括但不限於紅樹林生態保護和修復、水鳥生態廊道建設、科普教育等。

平安集團品牌宣傳部總經理陳遙表示，中國平安期待與紅樹林基金會等社會各界，在紅樹林生態保護方面先行先試，推動國際交流與經驗分享。

截至2023年6月底，平安綠色投資規模1409.29億元，綠色貸款餘額1349.26億元。

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