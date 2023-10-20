報道引述一位直接參與談判的印度高級官員和另一位國有煉油廠高管透露，一些俄羅斯石油供應商要求以人民幣付款。據兩位知情人士和另外兩名印度政府官員稱，印度總理莫迪政府不會同意以人民幣付款的要求。印度近70%的煉油廠是國有企業，需要遵守財政部的付款指示。

印度最大的國有煉油企業印度石油公司以前用人民幣買過俄羅斯原油，此後政府開始就此整頓。民營煉油商也可以用人民幣結算，但沒有官方或行業數據顯示規模。

俄羅斯積累了大量的盧比難以使用，而與此同時隨著經濟對中國進口的依賴程度加大，過去一年對人民幣的需求急劇增長。俄羅斯企業用人民幣結算的貿易增加，人民幣取代美元，成為俄羅斯交易最活躍的貨幣。

一位不願透露姓名的印度煉油企業管表示，由於有關各方未能就外匯達成一致，約有四五船貨最近推遲付款。

印度央行、印度財政部和印度石油和天然氣部的發言人暫未回覆尋求信息的電子郵件。印度石油、Bharat Petroleum Corp和Hindustan Petroleum Corp也沒有回應。Nayara Energy的一位發言人不予置評，其單一最大股東是俄羅斯石油公司。

其他報道

中國今年首9個月直播電商銷售額1.98萬億元增逾六成 佔網購18%

大摩：不建議「撈底」中國股票 外資或會繼續拋售

金地集團據報已兌付債券款項

【羅仕揚專欄】看碧咸傳的領悟

金朝陽再提改劃 南華冷房工廈申作冷凍倉

渣打香港完成「數碼港元」先導計劃離線支付測試

中國建築首9月多賺17.6%

【有片：埋身擊】道指期貨高位回落 後市或進一步向下