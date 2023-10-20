moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

兩投票諮詢公司建議新世界股東贊成售新創建股份

外電報道，兩間獨立代理投票諮詢公司ISS及Glass Lewis均建議新世界發展（0017）股東投票贊成出售新創建（0659）股份予周大福企業。新世界發展將於下周四（11月2日）舉行股東特別大會，以就是否接納周大福企業所提收購新創建股份要約作投票。