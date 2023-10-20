文章日期：2023年10月20日 15:47
外電報道，兩間獨立代理投票諮詢公司ISS及Glass Lewis均建議新世界發展（0017）股東投票贊成出售新創建（0659）股份予周大福企業。新世界發展將於下周四（11月2日）舉行股東特別大會，以就是否接納周大福企業所提收購新創建股份要約作投票。
ISS認為，出售新創建股份後，預期為新世界發展提供顯著現金流以改善財務狀況，以及有能力重組業務及分配資源。
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