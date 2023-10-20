高盛發表報告指，美國實施晶片出口禁令對聯想（0992）影響有限且風險可控，並看好明年個人電腦和伺服器市場，維持聯想目標價10.29元及「買入」評級。
該行認為，全球PC（個人電腦）出貨量按年跌幅收窄，9月按年跌7.6%，而聯想PC出貨量則按年減少5%，好過市場表現。同時，聯想通用伺服器產品結構升級和市場份額增加，加上AI伺服器即將開始出貨，高盛料聯想第三季按年減少15%至145億美元﹑按季增加12%。
至於聯想較早前遭美新晶片禁令的消息影響，股價曾跌一成。高盛假設，在最壞情況下，中國市場的基礎設施方案業務集團（ISG）比例降至0，將影響聯想2024至2026年財年純利3%至5%。基於中國ISG收入佔比20%，以及ISG在2024年至2026年財年中佔總收入的16%至24%，經營利潤率將會為0%至1%。不過，該行相信聯想多元化客戶基礎有助管理負面影響，其中ISG有40%收入來自美國市場。
該行又表示，聯想的AI伺服器產品包括L40S、H800和H100，將於明年下半年開始出貨。當中L40S採用受晶片禁令影響公司NVIDIA的晶片，但該產品僅面向非中國市場。另面向中國市場的H800，其出貨量只占其AI伺服器總出貨量的個位數，因此該行相信禁令對聯想影響可控。
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