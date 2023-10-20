文章日期：2023年10月20日 16:28
金融監督管理總局統計信息與風險監測工作相關負責人劉志清表示，截至第三季，銀行機構個人住房貸款中，92.5%用於購買首套房，住房租賃貸款同比增長77.7%，保障性安居工程貸款持續增長。此外，創業擔保貸款同比增長10.2%，教育行業貸款同比增長16.9%，助學貸款同比增長24.1%，衛生和社會工作貸款同比增長12%。
另外，他指，於三季末，銀行業金融機構不良貸款餘額4萬億元（人民幣·下同），較今年初增加1832億元。不良貸款率1.65%。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比例為87.5%，保持在較低水平。銀行保險機構的流動性總體保持平穩，商業銀行流動性覆蓋率143.5%。至於銀行保險主要業務保持平穩增長。銀行業金融組織機構總資產409.8萬億元，同比增長9.5%；保險公司總資產29.6萬億元，同比增長10.8%。保險資金運用餘額27.2萬億元，同比增長10.8%。
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