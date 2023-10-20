金融監督管理總局統計信息與風險監測工作相關負責人劉志清表示， 截至第三季，銀行機構個人住房貸款中， 92.5%用於購買首套房，住房租賃貸款同比增長77.7%， 保障性安居工程貸款持續增長。此外，創業擔保貸款同比增長10. 2%，教育行業貸款同比增長16.9%，助學貸款同比增長24. 1%，衛生和社會工作貸款同比增長12%。