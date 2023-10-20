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恒指收市跌123點 伙國指見近一年收市低 全周計跌幅兩個月最大 北水流入增

市場的憂慮由以哈戰爭擴大至中東局勢不穩，美期於午後跌幅加大，亞股全線跟跌，避險資金買美匯、油、金，港股A股則續捱沽，美債息則因聯儲局主席鮑威爾言論而回軟。A股繼續下試「國運線」(一條20年上升軌，來自內地股民的形容)，上證綜指收市失守3000點，滬深300指數收於近一年最低。大摩建議投資者不要撈底中國股票，南水如聽摩笛，續流出，北水反其道而行，流入微增，雙幣股總成交回落但仍為近4個月高。市場恐慌情緒雖回升但未至於世界末日，港股恐慌指數VHSI雖升至26.18，但仍低過以色列遭哈馬斯襲擊後首個交易日的26.94。港股連跌3日，恒指、國指見近一年收市新低，全周計，三大指數跌幅為近兩個月最大。

恒指今早低開168點，高位升13點，低位跌177點，高低波幅192點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.68%，下跌為30.88%，無升跌為48.42%。

恒指收市跌123點或0.72%，報17172點，大市成交金額827億元，較上日減少9.23%；國指跌52點或0.89%，報5871點。恒生科技指數收報3662點，跌1.03%。

藍籌股成交金額194.24億元，佔大市成交23.48%；科指成份股成交金額109.06億元，佔大市成交13.18%；國指成份股成交金額164.06億元，佔大市成交19.83%。

24隻雙櫃台股，總成交2.86億元人民幣，相當於約3.04億港元，佔大市成交的0.37%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.1%，至77.85億元，佔大市成交17.59%。牛熊證成交金額33.16億元，減少2.66%；窩輪成交金額44.69億元，減少19.5%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、港交所（0388）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，46隻下跌，2隻無升跌。東方海外（0316）升2.95%，收報99.55元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌4.77%，收報57.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.38元，升1.95%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報31.4元，跌5.28%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入18.68億元，較上日增加4.24%，淨流入金額是10月16日40.57億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入36.61億元。南水北上合計淨流出16.46億元人民幣，較上日減少85.93%，連續第6日流出，累計流出304.84億元。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多1.03%，低見17118.07點，是10月4日17094點後最低。今日收市報17172.13點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌3日，累計跌601.21點，對上一次連跌3日是9月7日。

科指曾跌最多1.11%，低見3658.92點，是6月1日3611.29點後最低。今日收市報3662.15點，是6月1日後收市新低，當日報3630.87點。連跌3日，累計跌173.9點，對上一次連跌3日是9月20日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2015年1月12日。

國指曾跌最多1.16%，低見5855.39點，是10月4日5850.11點後最低。收市報5871.71點，是2022年11月11日後收市新低，當日報5867.31點。連跌3日，累計跌220.84點，對上一次連跌3日是9月12日。

一周表現

恒指本周累跌3.6%或641點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為5.89%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升6.34%，其次為小米（1810）及新世界發展（0017），分別升5.56%及2.91%。而表現最差的是百度 （9888），累跌16.29%，其次為李寧（2331）及國藥（1099），分別跌12.71%及12.53%。

國指本周累跌3.99%或244點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.02%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升6.34%，其次為小米（1810）及安踏（2020），分別升5.56%及1.89%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌17.08%，其次為百度（9888）及李寧（2331），分別跌16.29%及12.71%。

科指本周累跌5.61%或217點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.22%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升6.34%，其次為小米（1810）及中芯國際（0981），分別升5.56%及1.69%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌17.08%，其次為百度（9888）及東方甄選（1797），分別跌16.29%及13.69%。

午後消息股表現

兩投票諮詢公司建議新世界（0017）股東贊成售新創建股份。收報14.74元，升1.38%。

金朝陽（0878）再提改劃  南華冷房工廈申作冷凍倉 。收報5.81元，跌2.35%。

中國建築（3311）首9月多賺17.6%。收報7.52元，跌3.09%。

恒大（3333）：正修改擬議重組條款。收報0.275元，升1.85%。

海豐國際（1308）首9個月收入倒退45% 平均運費跌47%。見52周低11.64元，收報12.08元，升2.72%。

微博（9898）CEO王高飛測試前台實名顯示。收報90.25元，跌2.59%。

阿里影業（1060）發盈喜 中期轉賺逾4.5億。收報0.52元，升1.96%。

港交所（0388）第三季多賺30%至29.5億元 略勝預期。收報282.4元，跌0.07%。

中國平安（2318）設內地首隻紅樹林生態保護慈善信託。收報40.55元，跌0.86%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報3.72元，跌1.33%。夢東方（0593）停牌。麗新發展（0488）收報1.02元，無升跌。麗新國際（0191）收報1.05元，無升跌。愛得威建設集團（6189）停牌。

東風（0489）收購旗下合營企業資產涉資17億人幣。收報3.2元，升0.95%。

鐵貨（1029）K&S上季鐵精礦產量按季跌10.5%。收報0.088元，跌2.22%。

豐盛控股（0607）完成配售集資近1.87億元。平上市低位0.015元，收報0.015元，無升跌。

香港廣告開支第三季錄得75億元，國泰（0293）廣告開支增兩倍多。收報7.77元，升0.39%。

京東（9618）「雙11」購物節本月23日晚8時間開啟。創上市新低，見95.1元，收報96.65元，跌0.57%。

寶龍地產（1238）第三度延後2021年末期息派發。收報0.83元，升2.47%。

醫思健康（2138）料中期銷售額升15%至21.5億。見52周低2.4元，收報2.5元，無升跌。

李澤楷2393萬增持電盈（0008）至31.44%。收報3.94元，升1.55%。

富達減持AEON CREDIT（0900）至5%以下。收報5.39元，跌0.55%。

中國鐵塔（0788）首三季多賺14%，EBITDA增1.4%。收報0.73元，升1.39%。

破頂股表現

破頂股包括，德銀天下（2418）創上市新高，見2.1元，收報2.09元，升1.46%；小米集團-W（81810）創上市新高，見12.92元，收報12.48元，跌1.89%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.45元，收報1085.4元，升0.02%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1049.55元，收報1048.75元，跌0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見853.75元，收報852.5元，跌0.09%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.45元，收報537.45元，升0.02%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.25元，收報109.25元，升0.05%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1016.8元，收報1016.8元，升0.14%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；北京能源國際（0686）創52周高，見0.248元，收報0.248元，升0.81%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升19.23%；九興控股（1836）創52周高，見8.75元，收報8.75元，升3.18%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.93元，收報0.93元，升6.9%；魏橋紡織（2698）創52周高，見1.8元，收報1.8元，升11.8%；VISION DEAL-Z（7827）創52周高，見9.9元，見52周低9.9元，收報9.9元，無升跌；AQUILA ACQ-Z（7836）創52周高，見9.54元，收報9.54元，無升跌；易通訊集團（8031）創52周高，見0.9元，收報0.89元，升4.71%；亞洲先鋒娛樂（8400）創52周高，見0.056元，收報0.056元，升1.82%。

破底股方面

60隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.83元，收報3.9元，升1.3%；興業物聯（9916）低見0.385元，收報0.39元，跌10.34%；招商局置地（0978）低見0.34元，收報0.35元，升1.45%；譚仔國際（2217）低見1.14元，收報1.2元，升4.35%；京東物流（2618）低見8.8元，收報8.86元，跌1.77%；京東（9618）低見95.1元，收報96.65元，跌0.57%；百威（1876）低見14.24元，收報14.58元，無升跌；協鑫新能源（0451）低見0.455元，收報0.465元，升1.09%；潤泥（1313）低見1.74元，收報1.8元，跌1.1%；裕承科金（0279）低見0.04元，收報0.041元，跌2.38%。

124隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.51元，收報2.53元，無升跌；綠城服務（2869）低見3.06元，收報3.06元，跌1.29%；李寧（2331）低見30.05元，收報30.7元，跌2.07%；金地商置（0535）低見0.242元，收報0.245元，無升跌；周大福（1929）低見10.3元，收報10.68元，升2.1%；廣汽集團（2238）低見3.61元，收報3.64元，跌0.27%；九毛九（9922）低見8.88元，收報9.16元，升0.77%；呷哺呷哺（0520）低見2.74元，收報2.83元，升0.35%；希慎（0014）低見14.46元，收報14.6元，升0.55%；長實集團（1113）低見38.5元，收報39.25元，升1.03%。

異動股

上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）收報0.49元，升32.43%；智紡國際控股（8521）收報0.246元，升26.8%；基地錦標集團（8460）收報0.191元，升26.49%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.029元，升26.09%；南大蘇富特（8045）收報0.11元，升20.88%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.31元，收報0.31元，升19.23%；萬里印刷（8385）收報0.28元，升19.15%；中亞烯谷集團（0063）收報0.12元，升18.81%；瀛海集團（8668）收報0.17元，升17.24%；保集健康（1246）收報0.12元，升16.5%；森美控股（0756）收報0.085元，升16.44%。

下跌異動股，包括，開明投資（0768）創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌21.74%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.055元，跌19.12%；中國科技產業集團（8111）收報0.071元，跌18.39%；百德國際（2668）見52周低0.034元，收報0.036元，跌16.28%；聲揚集團（8163）收報0.129元，跌16.23%；中智全球（6819）創上市新低，見3.01元，收報3.26元，跌16.2%；冠均國際控股（1629）收報0.16元，跌15.79%；世紀金花（0162）收報0.118元，跌15.71%；環球實業科技（1026）收報0.153元，跌15.47%；未來發展控股（1259）收報0.028元，跌15.15%；友芝友生物（2496）創上市新低，見10.3元，收報10.8元，跌14.29%。

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