moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

高銀金融將於月底被除牌

停牌逾18個月的高銀金融（0530）公布，聯交所上市委員會已決定取消其上市地位，該集團無意就有關決定申請覆核。該集團股份上市的最後一天為本月30日，並將於本月31日上午9時起取消股份上市地位。

高銀金融共同臨時清盤人收到聯交所信件，表示基於該集團未能履行復牌指引及未能於9月30日之前恢復股份買賣而被取消上市地位。該集團自去年4月1日起停牌。

其他報道

香港9月CPI按年升2%

中國動向Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長

天貓「雙11」下周二晚上8時開始 逾8000萬商品降至全年低價

全日沽空金額增6% 比率升至近1個月高 盈富沽空增47%

清晰醫療發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元

恒指收市跌123點 伙國指見近一年收市低 全周計跌幅兩個月最大 北水流入增

內地個人住房貸款 93%購首套房

高盛：美晶片出口管制對聯想業務影響有限 

兩投票諮詢公司建議新世界股東贊成售新創建股份

最受歡迎蘇格蘭威士忌︱「麥卡倫1962」將於下月拍賣 成交價料逾千萬元

金管局與5間本地大學簽署備忘錄 促進央行數碼貨幣研究合作

滬指連跌3日 全周累跌3.4%

印度拒絕以人民幣支付進口原油

中國今年首9個月直播電商銷售額1.98萬億元增逾六成 佔網購18%

大摩：不建議「撈底」中國股票 外資或會繼續拋售

金地集團據報已兌付債券款項

【羅仕揚專欄】看碧咸傳的領悟

金朝陽再提改劃  南華冷房工廈申作冷凍倉 

渣打香港完成「數碼港元」先導計劃離線支付測試

中國建築首9月多賺17.6%

【有片：埋身擊】道指期貨高位回落 後市或進一步向下

恒大：正修改擬議重組條款