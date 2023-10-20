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香港9月CPI按年升2%

統計處公布，9月份消費物價指數（CPI）按年增加2%，較8月份的相應升幅的1.8%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數（即基本通脹率）為1.8%，亦較8月1.5%為高。按年升幅擴大主要是由於食品價格上升所致，尤其是9月份的新鮮蔬菜價格受颱風及極端天氣的影響而出現顯著的升幅。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月的按年升幅分別為2.1%、2.0%及2.1%，而8月的相應升幅則分別為1.8%、1.7%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月的按年升幅分別為1.8%、1.7%及1.9%，在8月的升幅則分別為1.5%、1.4%及1.6%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別，以煙酒升幅最高，有18.9%，其次為衣履升6.5%、外出用膳及外賣升4.0%。而電力、燃氣及水只上升2.9%。另一方面，耐用物品則綠得下跌1.8%。

政府發言人表示，9月份基本消費物價通脹率維持溫和，主要由於月初的極端天氣，基本食品價格按年轉升，外出用膳及外賣價格的升幅加快，衣履和電力價格繼續明顯上升，但後者的增速進一步放緩。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

發言人續指，整體而言，通脹在短期內應會持續溫和，外圍價格壓力預期會進一步減退。本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。

 

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