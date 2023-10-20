不過，目前全球集裝箱運輸行業市場需求及貨量都已從低位回穩， 該集團今年第三季集裝箱製造業務比第二季度進一步恢復； 而海洋工程業務煙台中集來福士海洋科技集團受益於訂單持續交付， 盈利按季實現一定程度的提升。

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