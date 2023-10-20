moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中集集團發盈警 料首三季純利跌最多87%

中集集團（2039）發盈利警告，預計截至9月30日止首三季純利跌81%至87%，至介乎4.2億至6億元（人民幣，下同），每股盈利0.069至0.1023元。該集團預期首三季扣除非經常性損益的淨利潤跌69%至78%，至10億至14億元，預計純利下降主因今年全球經濟及貿易增長動能減弱，傳統海運集裝箱需求有所回落，因此集裝箱製造業務較去年同期下降。

不過，目前全球集裝箱運輸行業市場需求及貨量都已從低位回穩，該集團今年第三季集裝箱製造業務比第二季度進一步恢復；而海洋工程業務煙台中集來福士海洋科技集團受益於訂單持續交付，盈利按季實現一定程度的提升。

其他報道

香港9月CPI按年升2%

中國動向Kappa第三季零售流水按年錄得中低單位數增長

天貓「雙11」下周二晚上8時開始 逾8000萬商品降至全年低價

全日沽空金額增6% 比率升至近1個月高 盈富沽空增47%

清晰醫療發盈警 料中期轉虧 蝕不多於2400萬元

恒指收市跌123點 伙國指見近一年收市低 全周計跌幅兩個月最大 北水流入增

內地個人住房貸款 93%購首套房

高盛：美晶片出口管制對聯想業務影響有限 

兩投票諮詢公司建議新世界股東贊成售新創建股份

最受歡迎蘇格蘭威士忌︱「麥卡倫1962」將於下月拍賣 成交價料逾千萬元

金管局與5間本地大學簽署備忘錄 促進央行數碼貨幣研究合作

滬指連跌3日 全周累跌3.4%

印度拒絕以人民幣支付進口原油

中國今年首9個月直播電商銷售額1.98萬億元增逾六成 佔網購18%

大摩：不建議「撈底」中國股票 外資或會繼續拋售

金地集團據報已兌付債券款項

【羅仕揚專欄】看碧咸傳的領悟

金朝陽再提改劃  南華冷房工廈申作冷凍倉 

渣打香港完成「數碼港元」先導計劃離線支付測試

中國建築首9月多賺17.6%

【有片：埋身擊】道指期貨高位回落 後市或進一步向下

恒大：正修改擬議重組條款