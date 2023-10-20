公司表示，該案例中，用戶會透過不同的跨行業聯盟參與者完成整個程序，包括把手持的物業代幣化，將代幣用於向銀行申請指定用途的擔保貸款，並透過香港電訊的模擬數碼港元電子錢包支付至醫療、旅遊、教育及網購的指定的商戶。公司續指，是次案例為模擬數碼港元貸款設定指定用途，可望改善信貸評估。

香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀表示，公司積極透過旗下的 HKT Payment 和 HKT Merchant Services，推動金融科技及數碼經濟，包括消費券計劃、轉數快（FPS）支付，以至近日的數碼港元的先導計劃等。金管局一旦在未來落實推行數碼港元，香港電訊亦能早著先機，為商戶提供支援，擴大數碼港元的支付領域。

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