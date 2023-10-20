文章日期：2023年10月20日 18:33
華顯光電（0334）公布，截至9月30日止首三季總營業額約19.4億元（人民幣，下同），同比下降46.8%。期內銷量3650萬片，同比減少18.3%。因全球智能手機市場仍處於低谷，消費者需求持續低迷，市場情況未見好轉，影響顯示模組行業。該集團指，行業競爭持續擠壓產品價格，整體平均售價同比下降32.1%至56.6元。但在傳統旺季帶動下，第三季度銷量和營業額比第二季度增長分別為20.8%和12.5%。
展望未來，全球經濟增長仍然緩慢，且不均衡，中國經濟增長亦 不及預期。持續的通貨膨脹以及智能手機創新乏力，令消費者換機周期不斷延長，智能手機出貨量下滑趨勢不變。根據IDC最新報告預計今年全球智能手機出貨量將下降4.7%至11.5億部，是十年來的新低。
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