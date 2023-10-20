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中移動第三季純利按年升4%至293億元人幣 

中移動公布，今年首三季純利按年增7.1%至1055億元（人民幣，下同），意味第三季錄得293億元，按年升3.9%。第三季EBITDA按年增9.5%至850億元。

第三季營運收入按年升8.08%至2449億元，其中通信服務收入按年增加9.7%至2124億元。DICT收入按年升30.1%至264億元。至於ARPU，首三季移動ARPU按年增長1%至51.2元。

移動業務方面，截至9月底止，客戶總數達到9.90億戶，本月淨增客戶數355.7萬戶，其中5G套餐客戶數達到7.50億戶，5G網絡客戶數達到4.25億戶。有綫寬帶業務方面，客戶總數達到2.95億戶，本月淨增客戶數423.2萬戶，其中家庭寬帶客戶達到2.62億戶。家庭客戶綜合ARPU按年增長2.4%至42.1元。

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