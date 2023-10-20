今年首9個月，載客人次較去年同期增加近11倍至1289萬，運力上升546.7%，而收入乘客千米數則上升 736.8%。

貨運需求亦見改善，9月運載11.99萬公噸貨物，較去年同月增加15.3%。月內貨物收入噸千米數按年增加16.9%，運載率下跌5.3個百分點至61.1%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 26.9%。

今年首9個月，載貨量較去年同期增加20.1%，運力增加77.7%，貨物收入噸千米數則上升53.8%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨著暑期客運高峰期結束，集團留意到於9月新學年前的留學生客運量有所增長，當中尤以英國為主。為滿足強勁的需求，國泰於月內增加了往返香港及英國的航班班次，從香港出發的航班載客率高達98%。

他續稱，除了留學生帶動需求外，恰逢9月份最後一周為中秋節和國慶假期，從香港出境的旅客數目也顯著增加，假期期間，從大灣區、以至整個中國內地前往香港及其他目的地的出行需求十分殷切。

貨運方面，貨運量預計於未來兩個月會持續回升，反映年末的需求狀況，國泰正繼續提高跨太平洋航線的貨機運力以應付需求，由東莞接收貨物的海空聯運服務吞吐量預料有持續增長。

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