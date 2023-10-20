較多但分紅水平偏低的公司進行重點關注，以督促提高分紅水平並專注主業。

中證監指出，《現金分紅指引》修訂，亦包括簡化中期分紅程序，鼓勵公司在條件允許的情況下增加分紅頻率次；同時加強對異常高比例分紅企業約束，強調上市公司制定現金分紅政策時，應綜合考慮自身盈利水平、資金支出安排和債務償還能力，兼顧投資者回報和公司發展。對資產負債率較高且經營活動現金流量不佳，存在大比例現金分紅情形的公司保持重點關注，防止對企業生產經營、償債能力產生不利影響。

當局同時修訂《上市公司章程指引》相關條款，引導形成中期分紅習慣，穩定投資者分紅預期，另新增對中期分紅的完成時限要求，及督促公司在章程中細化分紅政策，明確現金分紅的目標。

中證監指，企業持續穩定的派息，有助增強投資者回報，推動樹立平和的投資理念，促進市場平穩健康發展，同時也有助減少公司冗餘資金、提高資產使用效率，引導公司專注主業。與境外成熟市場相比，Ａ股企業派息均衡性、及時性、穩定性還有待進一步提升，投資者獲得感有待增強，還有個別公司異常高比例分紅，可能損害償債能力和持續經營能力，需要及時引導規制。

滬深證券交易所將同步修改完善上市公司規範運作指引，明確操作性要求。下一步，證監會將根據公開徵求意見情況，盡快發布實施修訂。中證監近月頻頻出招招提振股市，上周六（14日）收緊融券賣出（即借貨沽空）限制，上調保證金比例，並收緊公司高層和其他戰略投資者出借股份，今年8月中證監將股票融資（即孖展）降低保證金比率由100%降至80%，並收緊大股東減持限制。