moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新鴻基地產香港單車節明舉行 郭基煇今與世界知名澳洲車隊熱身

新鴻基地產香港單車節將於明日舉行，新地（0016）執行董事郭基煇今日與SHKP Suprernova單車隊和新地單車學院的成員，帶同世界知名的澳洲車隊 Jayco AlUla隊員去青山公路一帶熱身，本地青年車手亦可近距離與世界級專業車手交流。

今年新地單車節復辦萬眾期待的UCI1.1級公路賽，令單車節生色不少，當中更邀請到Jayco AlUla這隊世界巡迴賽及和多個國家的職業單車隊來港。賽事於彎多路窄、坡度起伏的尖沙咀賽道舉行繞圈賽，速度和能量消耗都會 有很大挑戰。

Jayco AlUla隊內既有經驗豐富的名將，例如三屆世界錦標賽越野公路賽冠軍Zdenek Stybar、2017年環意大利單車賽單站冠軍Lukas Postlberger，亦有由洲際車隊提拔的年輕潛力車手Hamish Mckenzie等。Zdenek Stybar成就卓越，除了是三屆世界錦標賽越野公路賽冠軍，亦曾取得環法單車賽單站冠軍，明天UCI賽事將是他公路賽生涯的告別賽。他認為香港年輕車手很有潛質，但在訓練、比賽和學業中取得平衡並不容易，鼓勵學員多參賽累積經驗，拓寬眼界。

至於年僅19歲Hamish Mckenzie表示，雖然過往曾在世界各地比賽，但今次是首次來港，他和隊員會好好享受明天單車節的比賽。

新地支持SHKP Supernova的成員到海外出賽或訓練，汲取經驗，邁向職業車手的夢想，郭基煇表示，期望未來可誕生效力頂級車隊的港產職業單車手，為香港爭光。