今年新地單車節復辦萬眾期待的UCI1.1級公路賽，令單車節生色不少，當中更邀請到Jayco AlUla這隊世界巡迴賽及和多個國家的職業單車隊來港。賽事於彎多路窄、坡度起伏的尖沙咀賽道舉行繞圈賽，速度和能量消耗都會 有很大挑戰。

Jayco AlUla隊內既有經驗豐富的名將，例如三屆世界錦標賽越野公路賽冠軍Zdenek Stybar、2017年環意大利單車賽單站冠軍Lukas Postlberger，亦有由洲際車隊提拔的年輕潛力車手Hamish Mckenzie等。Zdenek Stybar成就卓越，除了是三屆世界錦標賽越野公路賽冠軍，亦曾取得環法單車賽單站冠軍，明天UCI賽事將是他公路賽生涯的告別賽。他認為香港年輕車手很有潛質，但在訓練、比賽和學業中取得平衡並不容易，鼓勵學員多參賽累積經驗，拓寬眼界。

至於年僅19歲Hamish Mckenzie表示，雖然過往曾在世界各地比賽，但今次是首次來港，他和隊員會好好享受明天單車節的比賽。

新地支持SHKP Supernova的成員到海外出賽或訓練，汲取經驗，邁向職業車手的夢想，郭基煇表示，期望未來可誕生效力頂級車隊的港產職業單車手，為香港爭光。