據報，為實現這一目標，公司將在籃球鞋、跑鞋、兒童等專業產品的打造、不同層次的門店布局、線上線下及公域私域差異化的貨品供給上持續發力，打造品牌及產品IP。2024年3月，歐文系列商品將在全球和中國同步發售，有望提升品牌的國際知名度及市場份額。安踏在今年7月官宣簽約NBA炙手可熱的球星凱里·歐文（Kyrie Irving），Kyrie Irving正式成為安踏籃球代言人。

至於一向是增長引擎的FILA品牌，目標2023-26年流水複合增速10-15%，未來三年實現400-500億流水規模。FILA品牌目前零售收入已超200億，增速領先於同行業同規模頭部國際品牌，品牌將維持門店在1900-2000家水平，「頂特高」門店每年擴張15-20家。

被寄予厚望的Descente，報告指，安踏目標是將品牌打造成第三個百億品牌，2024-26年流水複合增速20-25%。未來12個月將繼續聚集三大專精品類（滑雪、鐵三、高爾夫），深耕專業圈層；進一步鞏固領先、高端的零售力，布局一二線城市頂級商圈，精細化會員運營，鞏固東北、華北成熟市場，開拓華東、華南、港澳的潛力市場，目標2026年流水破100億（23年預計超50億）。

對收購瑜伽服飾品牌MAIA ACTIVE，申萬宏源指，收購有效補充了女性業務板塊的布局，憑借MAIA ACTIVE在產品和品牌上積累的用戶口碑，以及安踏在渠道拓展和運營、供應鏈、物流等方面的長處，雙方能夠優勢互補，發揮協同作用，早日在女性業務市場占據一席之地。該行維持安踏「買入」評級。