中銀國際證券指出，如果政策只是追求守住全年GDP增長5%的底線目標，第四季經濟狀況就算比第3季差一些也沒關系。因此，市場預期今年第四季度穩增長政策可能不會像第三季度這樣積極，市場情緒因而轉冷。

而穩增長政策的預期之所以如此重要，是因為今年第三季經濟數據的改善幾乎完全來自政策的托底作用，政策之外的經濟內生增長動能仍然偏弱。

中銀國際證券又指，GDP增長目標如果設得過低，各方信心就不容易穩住，經濟內生的消費和投資意願就會隨之偏低，從而加大經濟增長的下行壓力，並讓經濟增長更加依賴宏觀穩增長政策。

當前如果因為全年5%的 GDP 增長目標似乎可以達成，就降低宏觀穩增長政策的力度，好不容易形成的經濟向好趨勢很可能戛然而止。

該行又指，當前宏觀政策應當主要在以下三方面發力，以延續經濟改善的趨勢。第一，政策應該在地產行業的供給側做文章，打破地產行業的惡性循環﹔第二，中央財政應加大對地方政府的融資支持力度，以保持基建投資的強度﹔第三，宏觀政策要在推進增長方面有更明確的導向，以GDP為衡量經濟發展質量的核心指標來落實高質量發展。

該行指，今年偏低的GDP 增速目標帶來的弊端已經顯現，為了穩定各方預期，2024 年GDP 增長目標應該更加進取，爭取高於今年目標。決策者最好能早一點向社會吹

風較為進取的經濟增長目標，從而穩定各方對宏觀政策的預期和信心，阻斷悲觀預期自我實現的過程。