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據報金地已提前兌付2.36億元ABS   交銀國際披露65折甩賣金地美元債

據《界面》報道，金地集團（滬600383）已提前兌付於10月24日到期的長租公寓ABS，總額約2.36億元。今日金地旗下的數隻境內公司債盤中漲停，當中「16金地02」暫升27.79%﹔「21金地01」暫升23.19%﹔「21金地04」暫升19.35%﹔「21金地03」暫升19.16%」。

報道引述知情人士指，金地已提前撥付于10月24日到期的「華夏資本-金地火花長租公寓2期資產支持專項計劃」項下「PR金地2」和「金地2次」的兌付款項，總額2.361億元。

該專項計劃為長租公寓ABS，發行規模為2.361億元，其中，次級規模為100萬元，優先級規模為2.351億元。兌付后該專項計劃下所有本金及利息已兌付完畢。

上周五，金地亦傳出已撥付旗下「長城證券-金地集團2021年一期2號資產支持專項計劃」項下的「金地次02」和「金地優02」的兌付款項的消息。

上周，集團突公布集團董事長凌克因身體原因辭職，由公司董事、總裁黃俊燦代為行使公司董事長職務。據內媒引述金地內部人士指，加入金地31年，執掌金地25年的凌克，其退休一直非突發事件，而是從年初就在計劃並準備，又指凌的心臟不太好。

上周四，交銀國際（3329）公布，旗下直接全資附屬公司Preferred Investment在7月21日至10月19日期間，已於公開市場出售本金總額為1020萬美元（相當於約8007萬港元）的金地票據，總代價為約657.97萬美元（相當於約5165.06萬港元），相當於近65折出售該批債券，出售事項將令交銀國際產生未經審核虧損約為285.06萬美元（相當於2237.71萬港元）

上述美元債券由金地發行，到期日為2024年8月12日，票面息每年4.95%。交銀國際指，今次出售是鑑於近期市況波動，認為出售事項可使集團更好地調整其資產投資組合結構，因此出售事項符合集團及股東的整體利益。

 

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